今日為平安夜,相信不少人正與好友或家人,慶祝明日聖誕佳節。在歡渡佳節時,有否想起社會上仍有要待大家支持的一群。正所謂施比受更幸福。在這普天同慶的日子,值得大家思考一下,如何善用自己的餘力,為有需要的一群提供協助,讓整個社會幸福感提高。

新地(0016)及其大股東郭氏家族成員,出名熱衷於參與善慈活動。早於疫情爆發初期,郭炳江同家人已始進行捐贈行動,至今與30多個非牟利機構合作,向有需要人士送上6萬個抗疫福袋﹑逾9萬個飯盒(每日派送),有關行動目前仍在進行。

郭炳江表示,感謝合作的機構用心去幫助他人,話能夠有能力去祝福他們已經是個福氣 (We are blessed to be a blessing to the others)。他仲希望大家行多步,發揮助人自助的精神,相信大家一定可以戰勝疫境。

適逢聖誕節,福袋更加入聖誕卡及帝京酒店餅房出爐的聖誕特色曲奇,並已經透過帝京酒店、啟愛共融、樂善堂、仁愛堂、香港聖公會福利協會、救世軍、齊惜福、扶康會等機構派發給有需要人士。