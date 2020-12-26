財金專家大派「聖誕禮物」 　逐份禮物同你拆開｜投資理財

今日為拆禮物日（Boxing Day），相信讀者們正努力打開從親友收取的聖誕及新年禮物。佳節當前，多名市場人士亦向讀者們大派「禮物」，點出多隻值得投資者留意的股票及外匯，讓投資者參考參考。

香港投資者學會主席譚紹興表示，明年看好手機設備股，如瑞聲（2018）及舜宇（2382）。他認為明年將會重新啟動5G投資，加上小米（1810）早前集資逾百億元，及華為出售旗下手機品牌榮耀等，或會促使行業競爭加劇，反而有利手機設備行業。

信誠張智威﹕留意舊經濟股

信誠聯席董事張智威則表示看好舊經濟股，認為股價跌至現水平，股息率已變得相當吸引。加上目前多國已開始接種疫苗，促使投資者憧憬明年經濟出現復甦，因此建議投資者博傳統經濟股，包括長實（1113）﹑領展（0823），以及中銀（2388）。

宏匯林嘉麒﹕京東300元以下可留意

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒，近期股市已累積不少升幅，相信短期內難有太大升幅。被問及在明年首季前，應留意哪些股份時，則指出若股價再回落，建行（0939）是可以留意。他又指出當京東（9618）回落至260至300元，可以留意。

李偉傑﹕科技股具爆發力

大中華投資策略研究學會副會長李偉傑指出，科技股始終有較強爆發力，值得投資者繼續留意，建議投資者可留意閱文（0772）。

藺常念﹕薦新能源概念股

智易東方證券行政總裁藺常念看好消潔能源股，如保利協鑫（3800）﹑信義光能（0968）及福萊特玻璃（6865）。他亦看好電動車概念股，如吉利（0175）及比亞迪（1211）。

他又指出在復甦概念下，資源股可以留意，分別為江銅（0358）﹑中鋁（2600）及洛陽鉬業（3993）；煤炭股同為其推介主題，包括中煤（1898）﹑神華（1088）及兗煤（1171）。此外他亦推薦航運股，包括中遠控股（1919）及中遠海發（2866）。

盧楚仁﹕不會過份看淡美元

匯市方面，獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，雖然聯儲局仍採取超低息貨幣政策，以無限量化寬鬆方式向市場放水，同時美國政府財赤問題仍嚴重，導致美元由今年3月高位轉弱，可是此情況是否會持續下去，難以預測，明迸不會過份看淡美元。

他指出目前各國政府財赤問題相當，同時各大央行均大幅放水，加上若疫苗有效，有助經濟重啟，屆時聯儲局或逐步縮減買債規模，所以不會過份看淡美元前景。

看好新西蘭元

盧楚仁表示，相比起美元，英鎊面臨更多負面因素，明言英國與歐盟之間達成經協議，仍難免對英國經濟帶來衝擊，所以對英鎊前景最有保留。

盧楚仁表示，看好新西蘭元，一方面新西蘭在外交上並無面臨風險，同時該國樓市升溫，促使央行難再進一步實施寬鬆貨幣措施，預料上半年兌美元可上試0.8。

他亦看好瑞士法郎前景，一方面疫情在當地並非太嚴重，同時早前美國財政部指斥瑞士央行匯率操縱，相信該國央行會減少干預匯價，有利瑞郎前景。