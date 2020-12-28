Bitcoin狂飆一度升穿28000美元關　分析指或面臨監管審查

一枚比特幣的價格從21,000美元迅速突破28,000美元，12月27日曾高至28,400美元，僅用了11天的時間。雖然，目前比特幣價格回落至26,400美元下方，但是多數分析人士依然看漲比特幣。

綜合媒體12月28日報道，比特幣為何大漲？OKEx Research首席研究員威廉（William）表示，比特幣大漲的直接原因是高淨值和機構投資者的入場。他指出，自2020年下半年以來，機構紛紛買入比特幣；銀行也紛紛宣佈將推出加密貨幣支付服務。據Bitcoin Treasuries數據顯示，目前有超過69億美元的比特幣由上市公司持有，由此帶來了比特幣市場的繁榮。

據中新社報道，比特小鹿（BitDeer）首席執行官孟曉妮說，比特幣近期快速升值，客觀原因是新冠肺炎（COVID-19）疫情發生後全球貨幣政策大規模釋放流動性以刺激經濟。資金流動性大幅提升的同時，避險需求增長，兩者共同產生了上述結果。對於2021年的走勢，孟曉妮認為大概率有兩種可能：一是因比特幣體量越來越大，整體波動性趨緩；二是從2021年全球經濟發展形勢來看，不太可能出現類似2020年3月的全球流動性危機，幣價急跌至4,000美元以下的極端情況發生概率較小。

但收穫更多關注的同時，比特幣也可能面臨監管機構的進一步審查。據中國網媒新浪財經報道，在線交易平台eToro的美國董事總經理Guy Hirsch稱：「儘管漲勢如虹，但前方也有一些暴風雲。」資產管理公司CoinShares的首席戰略官Meltem Demirors認為，美國當選總統喬·拜登（Joe Biden）政府對加密貨幣的潛在影響令人關切。

據環球外匯網報道，比特幣的漲勢曾引發過監管部門的彈壓，抑制了投資者的熱情，比如2017年美國證券交易委員會（SEC）對首次代幣發行（ICO）進行了打擊。比特幣那一年的漲勢一定程度上就是由於投資者對ICO狂熱追捧。在此類交易中，初創企業和發行項目通過創建並出售自己的數字貨幣來融資。那波投資熱潮偃旗息鼓前，ICO活動在2017年籌集了40多億美元資金。大多數項目都構思不周、設計拙劣或是涉嫌詐。監管機構進行了打擊。只有少數貨幣存活了下來。