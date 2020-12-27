蘋果染指電動車　重整Titan　挑機Tesla｜大盤漫談．伽羅華

蘋果公司本周日遭媒體爆料重拾「造車夢」的新聞，最快明年第三季推出，量產或要待2024年，但時間表較坊間傳聞提早兩年，這宗消息如一石激起千層浪，蘋果股價曾高見133.95美元，周一剛納入標指、電動車龍頭Tesla則叩關700美元不果，由高位累跌7%，仿彿蘋果顛覆手機產業的大洗牌將降臨汽車業，一時間iCar成為網上熱搜的關鍵詞。

不過，蘋果入場，要擔驚受怕的可能不是Tesla，反而傳統汽車大廠面對更大風險，就是燃油車市場份額的極速流失。

據Morningstar旗下市調機構PitchBook統計，截至今年8月全球電動車企的總市值4,923億美元，當時仍落後傳統車企的總市值5,890億美元，隨著Tesla市值爆升、蘋果及Amazon等科網巨企紛紛進軍電動車產業後，將有更多資金追逐電動車企，總市值要趕過傳統車企的日子將不會遠。

若計入油電混燃車（hybrid）在內，去年出售的新車其實只有2.4%屬電動車類別，反映電動車市場發展空間廣闊，錢景無限，應該能夠容納蘋果與Tesla兩大贏家，情況一如手機產業有蘋果及Google，還有周邊產業的參與者應該都可以分一杯羹。

傳統車企總市值已不斷被新能源車追趕。﹙AP﹚

隨著更多蘋果造車故事情節的披露，Apple Car項目的輪廓開始展現，據長期追踪電動車行業的博客Galileo Russell於聖誕前夕的爆料，箇中情節有待證實，但不妨作為娛人娛己的茶資話題。

以下是Galileo Russell的版本，當中加插了一些行業背景，以便讓大家更了解蘋果造車故事的來龍去脈。

早於2012年蘋果認識到投資電動車是非常棒的商業構想，於是有了第一次收購Tesla，但雙方接觸後卻因價錢不合而告吹，蘋果認為自行閉門造車較直接收購Tesla來得化算，自此媒體不時傳出蘋果泰坦造車項目（Project Titan）的消息，而此時曾任職蘋果與Tesla的重要員工Doug Field開始進入人們的眼簾，Doug是現時監督蘋果汽車開發的總工程師，他也曾經是Tesla開發大眾化車款Model 3的核心成員。

Doug於2008年至2013年9月任職蘋果，期間主要負責Mac硬件開發，至2018年他自Tesla回巢蘋果，目的是希望借助Doug於Tesla的造車經驗，幫助蘋果開發電動車，以科技界執行力無出其右的蘋果，連5納米的超級晶片M1系列都可以不假手英特爾而自行設計，卻未料到蘋果在電動車的開發進程處處踫壁，需要從Tesla挖角Doug負責泰坦項目的日常運作，Doug只需向時任蘋果電動車項目負責人Bob Mansfield直接匯報。

話說Doug於2018年回巢，2017年末正是Tesla業務步入低潮開始，期間公司市值僅為500億美元或以下，至2019年3月底止Tesla手頭現金僅得22億美元，馬斯克曾在推特說過這期間Tesla差一個月便破產收場，深陷財困的Tesla於是向蘋果求援，據悉馬斯克叫價超過800億美元，蘋果還價550至600億美元間，結果如馬斯克所言，庫克連見面的機會亦不予他機會。

Tesla日漸受投資者追捧，市值已達6,000億美元，手頭現金150億美元。﹙資料圖片﹚

2019年初距今不足兩年，但對Tesla來說卻是天與地的世界，如今Tesla市值達6,000億美元，手頭現金150億美元，有財力收購一家傳統車企，難怪當媒體爆料蘋果要重拾「造車夢」，馬斯克即吐槽當年Tesla向蘋果庫克頻送秋波，叫價只是Tesla目前市值十分一，奈何襄王無夢，隱含有「早知今日（造車），何必當初（棄購）」之意。

2014年以來，原本蘋果的宏圖大計是做一輛全能電動車，後來重點轉移到汽車自動駕駛系統上，蘋果CEO庫克於2017年曾公開確認，公司正開發自動駕駛軟件（FSD），並指這是非常重要的核心技術，是所有人工智能（AI）項目之母，甚至可能是最困難的AI項目之一。本月初接管蘋果泰坦項目的John Giannandrea，本身原為蘋果AI和機器學習的高級副總裁。

從庫克的言論及人事任命已明顯反映蘋果造車的業務策略，蘋果即使造車，自動駕駛的核心技術必須牢牢掌握其手，觀乎蘋果最近在AI晶片開發有飛躍式進展，只要在電動車電池上物色適合的合作夥伴，就如Tesla先後與日資Panasonic、韓資LG Chem及中資寧德時代合作一樣，估計蘋果造車的模式將跟隨iPhone委託鴻海的代工模式，近日鴻海高層說要加速MIH電動車平台發展，並歡迎蘋果加入，一家是科技軟件界的霸主，一家是硬件代工之王，雙方曾經在iPhone有過天作之合，再深度合作未必無可能。

Galileo Russell另一項爆料是：蘋果一直秘密測試東芝的鈦酸鋰（Lithium Titanate）電池，而且進展較想像更遠，配備鈦酸鋰電池的電動車差不多可進行路面測試，電池包中有312個電池單元，全由東芝製造。

各大電動車廠，包括比亞迪及Tesla均專注研發磷酸鐵鋰電池。﹙資料圖片﹚

蘋果秘測東芝電池 鴻海再送秋波展合作誠意

目前Tesla、比亞迪及電池製造商寧德時代均以專注研發磷酸鐵鋰電池，與東芝的鈦酸鋰電池同樣具有輸出功率較大的優點，鈦酸鋰電池的充電速度較磷酸鐵鋰電池更快速，而且壽命相當長，但容量有待改進兼且成本特別高，暫時要看東芝在鈦酸鋰電池的技術突破，是否能讓蘋果有彎道超車的機會。畢竟馬斯克對本身超級鋰電池組4680充滿信心。數據顯示，4680電池組僅需 15 分鐘就可以從一成充電至八成，所以蘋果在電池技術佔不了Tesla太多便宜。

蘋果公司布局電動車市場，可以被視為繼iPhone後蘋果的Next Big Thing，但要撼動Tesla的市場地位，首要的是蘋果的自動駕駛軟件必須能挑戰後者的FSD。Tesla近月不斷提升FSD的測試版，其自動駕駛的主機Dojo是目前全球運算最強大的AI電腦系統，再配合於道路上行走的數十萬輛Tesla電動車所收集的海量數據，FSD的駕駛能力正步向第四級水平，距離第五級全自動駕駛只一步之遙，蘋果此時發力提升自動駕駛系統的能力，亦要落後兩至三年。

無論如何，無人會懷疑蘋果造車的決心及能力，但要挑戰Tesla的地位，蘋果可能錯過最佳的入場時機，但蘋果發力電動車業務，做大電動車市場的大餅，對Tesla而言並非壞消息，反而某程度是利好電動車整體行業生態及基建的發展。