Bitcoin升穿28000美元後回落　末日博士︰接近泡沫破滅時刻

繼昨日（27日 ）比特幣突破28,000美元後，今早9時08分重回至27,000美元。此前，受獲利回吐，一度回落至26,400美元附近。

金融機構和上市公司湧入

在比特幣突破20,000美元大關時，《第一財經》就報道，高淨值個人、華爾街機構的入局是推動此輪行情的主力。如今，機構化有愈演愈烈的態勢。

不少華爾街的傳統資管機構仍在觀望，但對沖基金早就試水。例如，著名的古根海姆合夥人（GuggenheimPartnersLLC）就是關注加密貨幣的機構投資者之一，該機構最新表示可能會將其53億美元的宏觀機會基金的最多10%投資於一個比特幣信託基金；對沖基金巨頭都德·瓊斯（PaulTudorJones）也加入了比特幣投資潮流。

此外，不少上市公司也開始入局，比特幣持倉統計平台BitcoinTreasuries數據顯示，目前超過69億美元的比特幣由上市公司持有，由此帶來了比特幣市場的繁榮。

比特幣暴跌引市場關注。（VCG）

貝萊德智庫（BII）亞太區首席投資策略師龐文博（BenPowell）此前對《第一財經》表示，未來五年間主要發達國家長期國債都可能維持負利率（債務壓力巨大），這將引發投資格局的鉅變，即更多資金將轉為配置權益資產等。當然，非生息資產黃金也是其中之一。

如今在很多人看來，比特幣也被作為黃金的等價物。分布科技（Onchain）創始人、CEO達鴻飛對《第一財經》稱，在十多年的發展過程中，比特幣已逐漸退出與法幣的競爭，更偏向於在價值儲備功能上發展，未來比特幣更可能作為儲備資產的一種形式，類似黃金。但比特幣與黃金的區別也非常明顯，黃金凝結了數千年人類對價值的共識，而比特幣基於密碼學和分布式網絡、抗審查並極易轉移，它在數字化浪潮下成為重要的新生資產的同時，也存在巨大的泡沫。

已接近巨型泡沫破滅的時刻

有業內人士分析指出，儘管現在看來比特幣有繼續創新高的趨勢，但是回顧全年比特幣的走勢，加密數字貨幣市場仍有巨大風險。個人投資者在投資加密貨幣之前，應該考慮自己的風險承受能力，保持理性，不要盲目追多。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授努里爾·魯比尼（Nouriel Roubini）提醒稱，比特幣等加密貨幣不應出現在散戶或機構投資者的投資組合中。他認為，比特幣不是貨幣，不是記賬單位，不是支付手段，也不是穩定的價值儲存，比特幣甚至不是資產。比特幣的增長是投機性的、自我實現的增長，這種增長完全由（市場大鱷的）操縱來驅動。比特幣已接近巨型泡沫破滅的時刻。