李小加離任｜港交所誰人掌舵？五大熱門人選　一文睇清背景履歷

港交所（0388）行政總裁李小加今年5月宣布年底提早離任，距離年底只有兩日，但港交所至今仍未公布繼任人選。

據外媒報道， 港交所主席史美倫認為，港交所角色應符合內地利益，要避免與內地的交易所競爭。而港交所遴選委員會內部則有分歧，分野在於繼任人應該側重於能夠給予內地信心，還是具有強勁的國際背景。

倘如報道所言，港交所舵手人選要求，要貫通中西，報道中的熱門繼任人選，可謂各擅勝場。

人選一、 戴志堅

戴志堅是香港交易所現任聯席總裁及首席營運總監，同時香港中央結算有限公司及香港場外結算有限公司行政總裁。

戴志堅可謂是港交所的「老臣子」，勝在經驗豐富，又熟悉公司文化。他早於1998年便加入未與香港聯合交易所合併前的香港期貨交易所，其後更任職交易科主管、環球市場科股本證券與定息產品及貨幣聯席主管，2016年出任香港交易所結算主管。

戴志堅擁香港大學社會科學學士學位，畢業後曾於荷蘭銀行、加拿大皇家銀行及滙豐銀行擔任管理職位。

人選二、姚嘉仁

姚嘉仁於2019年4月加入港交所，出任市場主管，至今仍不足2年，但曾在內地及國際金融公司任職。

他加入港交所之前，曾任北京高華證券（北京）副總經理及首席營運總監、高盛集團（香港）固定收益、貨幣及商品業務董事總經理。

姚嘉仁另一「賣點」是學歷高，擁有美國華盛頓大學計算機科學和商業管理雙學士學位、史丹福大學計算機科學碩士學位，以及紐約大學商學院工商管理碩士。

人選三、劉哲寧

近期最熱門的人選、最有機會問鼎港交所總裁一職，莫過於典型投資銀行家、滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧。

劉哲寧於牛津大學法律系一級榮譽畢業，更於哈佛法律學院取得碩士學位，1993年加入摩根士丹利，2009年轉投滙豐接替李慧敏，擔任滙豐環球銀行中國及香港區主管。

值得留意的是，劉哲寧的學歷、履歷，以至經驗，在云云人選中與李小加比較相似，故被市場認為是大熱門人選。

人選四、 翟普

翟普是內地「海歸派」，畢業於清華大學材料科學與工程系，並在英國劍橋取得博士學位。翟普曾於國企上海實業出任投資主管，及後加入麥格理，2009年加入摩根大通，擔任中國投資銀行部任董事總經理，現任香港上達資本總裁。

除了熟知國情外，翟普亦與本港政界關係密切，他的妻子是現任財經事務及庫務局局長許正宇之胞姊、已故民政事務局前副局長許曉暉。

人選五、馬勤

加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官馬勤（Mark Machin），可算是幾位熱門人選中，與香港關係比較疏遠。馬勤並非金融學科畢業，反而是一位醫科生，於牛津大學取得生理學學士學位，並於劍橋大學獲醫學及外科學士學位。

馬勤於1991年投身金融業，加入高盛歐洲企業融資部，最後出任高盛亞洲（日本除外）副主席。2012年加入加拿大養老基金投資公司，擔任CPPIB亞洲區第一任總裁，目前擔任總裁兼首席執行官，負責領導公司及其投資業務。

浸大財務及決策學系副教授麥萃才表示，從企業管治的角度而言，只要公司結構良好，「唔會無咗邊個唔得」。

麥萃才：「唔會無咗邊個唔得」

李小加離任在即，倘行政總裁一職仍懸空，對公司影響大嗎？浸大財務及決策學系副教授麥萃才表示，從企業管治的角度而言，只要公司結構良好，行政總裁亦只是管理層的一員，「唔會無咗邊個唔得」，即使行政總裁有事放假，亦有其他人才「壓場」，或由副手暫時頂上，對日常營運沒有太大影響，無須擔心。

麥萃才坦言，港交所論市值排名位列全球第五，要管理一個世界級的交易所，要找到「門當戶對」的人選很難。而本港的優勢已經不再是吸納更多國際公司，回顧過去引入香港上市的國際企業，在港交投量比較參差，最終或退市收場，反映此策略在今天的互聯網世界並不適合，因為投資者可以輕易在外地買賣國際企業股份。

故此，麥萃才認為新任行政總裁的任務，不僅要將香港證券市場國際化，或多或少更要與內地有一定聯繫及交流，否則會令本港失去優勢。他指出，本港交易所已經是世界第五大，再向上挑戰已經是日本、美國等，故此繼任人選必須要有國際經驗，能夠給予國際投資者信心，發揮香港作為中國的離岸中心角色。

恆宇金控董事、註冊合規師公會投融資部總召集人徐燦傑指，交易所要另覓行政總裁並非一時三刻能夠做到，故此他認為此職位暫時「真空」是可接受的。（資料圖片／鄧倩螢攝）

徐燦傑︰短暫「真空」可接受

恆宇金控董事、註冊合規師公會投融資部總召集人徐燦傑指，李小加離任時間相對急切，但由於交易所要另覓行政總裁並非一時三刻能夠做到，故此他認為此職位暫時「真空」是可接受的。

徐燦傑稱，一家企業的主席主要負責公司發展的方向，而行政總裁則是負責實際營運、與高管合作。而港交所的獨立董事數目相對多，有助加強企業管治。

另外，李小加過去不時遭人批評，沒有感受到本地券商的壓力，在不少改革的新措施上，令一些大行能夠生存，扼殺細行的空間。不過，徐燦傑強調證券市場始終是自由市場競爭，難言李小加的決定孰對孰錯。

香港證券業協會主席徐聯安表示，港交所行政總裁的人選有三大取決因素，一是國際背景；二是對中國有一定認識；三是國際視野。﹙余秉峰攝﹚

徐聯安︰三大因素 繼任人選可能是華人

香港證券業協會主席徐聯安表示，港交所行政總裁的人選有三大取決因素，一是國際背景，例如在外資行或跨國機構任職；二是對中國有一定認識，例如在國內市場有管理的實戰經驗、了解國內資本市場運作；三是國際視野，清楚了解國內金融市場與香港的定位，利用香港市場取長補短。

他估計，要有上述條件的人選，很可能是一名華人，外國人的機會比較小。徐聯安又指，由於本地券商近年經營比較困難，市場不斷萎縮，若果新任總裁能夠兼顧中小券商的利益，營造一個比較公平的競爭環境，相信新總裁更受市場歡迎。

徐聯安認為，姚嘉仁具國際金融機構豐富經驗，曾在內地擔任高管，熟悉中、港兩地資本市場運作，屬上佳人選。