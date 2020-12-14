卸任港交所行政總裁在即　李小加︰談不上有遺憾　還會留在中環

港交所（0388）行政總裁李小加即將於12月底離任，今日在網上記者會回顧過往11年在港交所的工作，並透露未來去向。

他形容港交所是一條大船，作為船長感到十分自豪；並指任內想做到的事大部分都做到，談不上有任何遺憾。他又提及美國制裁，指自己從不擔心，認為大規模圍堵中國是不可能，毋須杞人憂天。

李小加指任內想做到的事大部分都做到，談不上有任何遺憾。（網上記者會截圖）

未來或不再打工

至於未來工作去向，他指未來還會留在中環工作，並經常會在交易廣場出現，但指「我這個年紀不太想打工」，或暗指會開設公司。他亦強調香港是他家，不會離開香港，但又補充一句，「各個地方都有自己的優勢，現在亦不排除未來會到其它地方去。」

對於外界多次傳出他會從政，他笑指這個問題很難回答，「你說不做，但人家都沒邀你」；並強調「有些事情是不能亂想，眼不要往其他地方盯。」

深刻趣事：花費60萬元造鑼

李小加指，任內其中一件深刻的事情，是上市制度改革時，要將上市的鑼做大一點。他們特意到山西找了一個專門做鑼的地方，做一個鑼高達60萬元，形容「價格挺貴」，但最後還是決定做，因為對配得來香港上市的國際企業，不能太小氣。他笑言，企業上市敲一次鑼就要20萬港元，投資回報率很高。