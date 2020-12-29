匯市展望｜黑天鵝亂飛匯市大玩過山車　專家﹕明年睇好呢兩隻貨幣

多隻黑天鵝在年內高飛，促使金融市場波動非常，新冠肺炎更眾多黑天鵝中最大的一隻。投資者會疫情進度好與壞，以決定是增加風險及規避風險，導致外匯市場相當波動。加上各大央行紛紛放水，及各國及地區政府為應對疫情對經濟的衝擊，推出刺激經濟措施，觸發投資者將資金泊入金市，金價在今年內創下新高，成為市場上其中一項表現其佳的金融產品。

2020年即將結束，那些貨幣今年表現令人眼前一亮？展望明年，匯市又有哪些重點值得投資者關注？金價在明年可否觸及2,100美元，登上歷史之巔？種種問題，專家一一為讀者解答。

在今年首季時，美元表現可以說是一枝獨秀。作為終極避險貨幣，美元走俏反映出投資者避險情緒相當高漲。在今年3月時，市場人士的避險情緒之高，已可以用極端來形容。當時反映投資者恐慌情緒的VIX指數高達82.6，同時投資者對美元需求明顯大增，將美匯指數推高至102.99。

沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美宣布大減輸往亞洲區原油價格，刺激投資者恐慌情緒大幅上揚。（資料圖片）

為何投資者恐慌情緒企於雲端？疫情因素是其中之一。隨著多國感染人數在2月底﹑3月初時增加，多國或地區政府宣布封鎖。同時沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美宣布大減輸往亞洲區的原油價格，引發市場人士對美國頁岩油生產商償債能力大減的疑慮，相關因素將投資者恐慌情緒大幅推高。就算聯儲局連續兩次突然大規模減息，以及推出多項舒緩市場資金緊絀措施，仍無助投資者對美元的渴求，讓美匯指數持續高企。

隨著疫情在3月下旬漸趨穩定，投資者恐慌情緒大幅舒緩，以及聯儲局推出的措施效力漸生，均促使投資者對美元需求減少，美匯指數持續向下，在本月時更跌穿90大關，為2018年4月以來首次。

投資者減少對美元需求之餘，並將資金轉泊入新興市場貨幣，人民幣屬其中之一。美元兌人民幣離岸價在今年5月時曾高見7.13，其後持續向下，更失守6.5，為30個月新低。

投資者風險胃納回升，加上多國經濟走出谷底，商品貨幣亦成為吸納對象，當中包括加元﹑澳元及新西蘭元，加元兌美元一度高見1.28，新西蘭元則企穩0.71。

盧楚仁：政經局勢將左右美元走向

既然投資者最恐情時間已過，明年美元會否繼續尋底？美匯指數會否下試85？左右美匯走勢會包括哪些元素？

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，美元和美股兩者大多數時間都是同步，認為若美股走勢明年繼續做好，相信有利美元走勢。他解釋，因為美股好，亦代表美國經濟好，屆時聯儲局貨幣政策亦不會過份寛鬆，有利美元。

盧楚仁特別指出，美國喬治亞州1月5號的第二輪參議員選舉，將決定下一任參議院的控制權。他預計，若是由共和黨獲得最後兩席，美元於明年第一、二季會維持弱勢。相反，若是由第民主黨獲得最後兩席，屆時共和民主兩黨都係均勢。假設當有重大議案在參議院表決後平手，副總統兼參議院院長賀錦麗則可進行投票，相信這有利拜登政府的財金政策。

盧楚仁又指，現時人民幣升值，有部份原因是因為中央政府力推內需，所以就不需要為增加競爭力、加大出口、或打貿易戰而拉低匯率。（資料圖片）

盧楚仁又指，現時人民幣升值，有部份原因是因為中央政府力推內需，所以就不需要為增加競爭力，加大出口，或因應對貿易戰而拉低匯率。加上特朗普政府希望弱美元，所以在一方面想美元偏弱，另一方面人民幣強勢的情況下，確令到人民幣轉強。他又指出短期內人民幣或升穿6.5關口，建議投資者要多留意6.4到6.435位的水位。

他同時又認為，若共和黨在美國喬治亞州1月5號的第二輪參議員選舉落敗，人民幣升勢或會暫告一段落，之後或有機會回吐到6.666的阻力位。整體而言，盧楚仁對人民幣明年走勢審慎樂觀的態度，認為明年人民幣雖有一定升幅，但升勢卻不如今年。

盧楚仁認為，除了美元及人民幣外，新西蘭元及瑞士法郎都值得投資者留意。他解釋，新西蘭及瑞士兩國在疫情控制方面都有出色的表現，經濟表現亦相對穩定。

新西蘭元及瑞士法郎亦有投資價值

盧楚仁認為，除了美元及人民幣外，新西蘭元及瑞士法郎都值得投資者留意。他解釋，新西蘭及瑞士兩國在疫情控制方面都有出色的表現，經濟表現亦相對穩定。新西蘭財政部更不斷提醒央行的貨幣政策，切勿過於寛鬆，以避免發生資產泡沫。盧楚仁認為此舉有利新西蘭元發展，預料明年新西蘭元有機會在中短期到達0 .7558元；美元兌瑞士法郎則有機會下試0.87水位。

盧楚仁直言，對近期金價的表現大失所望。近期金價並沒無因美元走弱而有所升幅。就算明年美元仍然處於一個弱勢，金價亦未必是有所升幅。

他又指出，自有疫苗消息傳出開始，就不利金價升幅，除非疫苗出現效力不及預期等「黑天鵝」，令到社會再度出現恐慌，各國央行再度大規模「放水」救市，金價或有機會出現再升幅。否則若經濟慢慢回到正軌，這就未必有利金價。