美股｜中概股逆勢反升　拼多多破頂升逾一成半 阿里升 6.25%

美國股市三大指數結束兩日升勢，29日收市齊跌，而多隻中概股逆市大手成交，股價做好，風波中的中國互聯網巨頭阿里巴巴ADR延續港股升勢，逆市升6.25%，收市報236.26美元。 納斯達克100成份股中昨日表現最好的頭五名中，有三隻是中概股，京東和網易分別排名第二和第五；排第一位的拼多多ADR股價破頂，一度升穿52週高位，見168.77美元，收市報升15.57%。

截至收市11時30分，美股道指跌68.3點，報30,335.67點；納指跌49.2點，報12,850.22點；標普500指數跌8.32點，報3,727.04點。

29日納斯達克100成份股中表現最好的是拼多多。（資料圖片）

納斯達克100成份股中表現最好的頭五名中，有三隻中概股。其中排第一位的拼多多ADR收市報166.19美元，升15.57%，成交量25,060,527；另一中國電商平台京東報86.14，升 5.55%，成交量9,457,072，排第二位；網易收市報93.44， 升2.53%，成交量2,123,626，排名第五。

風波中的阿里巴巴ADR 29日延續港股升勢。（GETTY）

美國上市的阿里巴巴ADR 12月29日也延續港股升勢，逆市升6.25%，收市報236.26美元，高位曾報239.19美元。