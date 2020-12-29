美股三大指數早段個別發展　道指微升　阿里巴巴漲逾5％

美國股市三大指數12月29日在開市初段個別發展，道指微升，此外前幾天曾陷入負面傳聞的中國互聯網巨頭阿里巴巴開盤漲超過5%。

數據顯示，截至香港晚上11時30分，美股道指微升18.68點，或0.06%，報30,422.61點；納指跌21.17點，或0.16%，報12,878.25點；標普500指數漲3.12點，或0.08%，報3,738.48點。

個別股票方面，簡單以五大科技股「FAANG」為例，在開市初段，Facebook升0.89%；蘋果（Apple）跌0.37%；亞馬遜（Amazon）漲1.01%；Netflix升1.55%；Google跌0.2%。

美國股市：圖為2020年12月11日在紐約交易所內（AP）

不久前受「公司因涉嫌實施『二選一』等涉嫌壟斷行為遭中國監管部門調查」一事影響的阿里巴巴股價，截至香港晚上11時30分，報234.20美元，漲5.32%。

截至亞太地區主要國家股市12月29日收盤時，中國A股滬指報3379.04點，跌0.54%；深成指報13970.21點，跌0.19%；創業板指報2813.00點，跌0.07%；日本日經225指數報27568.15點，漲2.66%；韓國綜合指數報2820.51點，漲0.42%。

美國總統特朗普（Donald Trump）12月27日簽署總規模達到9,000億美元的新冠肺炎（COVID-19）紓困法案和政府撥款法案，不過他同天在社交媒體推特（Twitter）上再次要求國會方面將600美元的個人救濟金提高到2,000美元。

美國眾議院12月28日投票通過了將個人救濟金提高到2,000美元的法案，該法案要求將把對符合條件的成人和兒童的補助金額從600美元增加到2,000美元，目前未知參議院會否通過法案。