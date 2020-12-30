美元弱勢　港紙跟住「搭沉船」　專家授來年匯市部署｜財經加零一

過去一年，疫情來襲令金融市場非常波動，央行不斷放水，加上各國的刺激經濟計劃出台，投資者將資金轉移到金市，令金價今年不斷創新高。而最近美匯指數持續向下，在本月更跌穿90大關，與高位相比，美匯指數累瀉逾12%，與美元掛勾的港元亦難免受拖累，以港元資產為主的投資者應如何自保? 明年匯市又有甚麼值得關注的焦點?

《香港01》財經節目「財經加零一」，今日（30日）將與光大新鴻基外匯策略師任曉平，剖析美匯指數急瀉的原因，並會大談來年的匯市展望，助投資者做好最佳部署。

任曉平在節目中表示，美元指數近月走弱，更跌穿90水平，與美元作為融資套利的貨幣有密切關係，投資者在過程中沽售美元令美元轉弱。另外，有不少國際貿易都是以美元結算，疫情令國際貿易量減少，加上油價今年大幅下跌，令美元的使用量因而下降，美元弱勢是有迹可尋。他認為，美元正處於長達10年的下跌周期，預料明年會繼續緩慢下跌。

至於明年的匯市展望，任曉平則看好澳紙及歐元的走勢，認為澳元已經進入反彈周期，加上澳洲在防控疫情方面不俗，加上澳洲正值夏天，令疫情威力減弱，故此他看好來年澳洲能較其他地區更快重啟經濟引擎，他預料澳紙明年可挑戰0.8水平。

任曉平表示，美元正經歷長達10年的下跌周期。

請即訂閱【Money Flow財策薈】youtube頻道， 即Like【Money Flow財策薈】facebook專頁，定時收看。