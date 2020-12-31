比特幣續刷新高突破29000美元　相關概念股普漲

比特幣持續走高。12月31日淩晨4時53分，比特幣突破29,000美元/枚，股價續刷歷史新高。隨後小幅震盪下行，截至北京時間12月31日7時14分，跌破29,000美元/枚，報28,752美元。

受此影響區塊鏈和虛擬貨幣交易概念股普漲。其中嘉楠科技漲10.05%、第九城市漲8.57%、迅雷漲3.47%、Grayscale Bitcoin漲9.38%、Bit Gigital漲43.47%、RIOT漲9.31%。

2020年可謂是「比特幣之年」。比特幣從3月份的低點上漲了599%，今年迄今為止上漲了283%，12月31日最高突破29,000美元。

新加坡加密貨幣交易所Luno的業務開發負責人維賈伊•艾亞爾（Vijay Ayyar）表示：「我感覺我們已經非常接近峰值，比特幣價格可能會突破30,000美元。之後肯定會出現回落，但下跌幅度或許要小得多。可能只會下跌10%至15%。」

對於比特幣2021年漲勢，分析人士表示，比特幣今年已經飆升了逾400%，接下來應該會繼續保持良好的勢頭。今年大幅上漲之後，賣出似乎是合理的建議，但對於比特幣而言，三位數的收益是常態。

根據艾略特波段計算分析，如果比特幣的月線收盤價能保持在14,000美元以上，則價格有望達到2萬美元區間的中至高端位置，然後才會出現更大規模的修正。