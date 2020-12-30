物以稀為貴　比特幣真的很稀缺嗎

2020年，各國寬鬆的貨幣政策令全球流動性異常充裕，比特幣等加密貨幣連創新高。在12月17日突破2萬美元大關後，比特幣繼續上攻，於12月27日突破28,000美元每枚。

物以稀為貴，比特幣的稀缺性是其不斷升值的原因之一。

比特幣協議創造者「中本聰」（Satoshi Nakamoto）在設計比特幣時規定：比特幣最小可以細分到小數點後8位小數，比特幣每10分鐘左右產生一個區塊，成功創造出區塊的人將獲得50個比特幣作為獎勵，每21萬個區塊後，創造每個區塊的比特幣獎勵減半，因此，比特幣的理論上限為約2,100萬枚。

根據比特幣的設計原理，最早產出的21萬個區塊將伴隨產生1,050萬比特幣，耗時約4年。此後，比特幣產出的規模（比特幣獎勵）每4年左右減半一次，比特幣也變得越來越「稀有」。目前，比特幣已經經歷了三次「產量」減半，超過87.5%比特幣已經被「礦工」挖出。

比特幣的發明者中本聰或許是為了防止比特幣供給過剩，便通過逐級縮減供給的方式將比特幣的總數量限制在2,100萬枚以內。但是，中本聰沒有想到比特幣會如此受到資本市場的追捧。隨着越來越多的資金湧入比特幣市場，比特幣的「產量」反而不斷下降。這種供需的不平衡就導致比特幣的稀缺性越來越突出，市場價格也一飛沖天。

理論上只能產出不足2,100萬枚的比特幣確實是稀缺的。這種稀缺性也成為市場炒作的焦點。比特幣的投資者或者投機者相信，只要市場有需求，比特幣的價格就能無限升高。

比特幣價的格不斷攀升，比特幣的供給卻不斷下降。（HK01製作）

然而，比特幣只是加密貨幣的一種。比特幣的數量有限，加密貨幣的數量卻無限。只要了解區塊鏈的運作原理，創造一種加密貨幣並不難。目前，加密貨幣跟蹤網站CoinMarketCap上記錄的加密貨幣共有4,076種。其中，1,274種加密貨幣的市值超過100萬美元。

作為最早出現的加密貨幣，比特幣最受投資者關注，其市值也佔整個加密貨幣市場的一半以上。但是，與其他加密貨幣相比，比特幣並沒有特殊之處，反而由於比特幣最早出現，其在設計上存在很多不合理之處。例如，比特幣作為一種「貨幣」，其支付效率很低，幾乎無法用於日常支付。加密貨幣的後來者雖然會仿照比特幣的設計，但是在功能性上都會進行一定改進。

整體而言，加密貨幣毫無稀缺性可言。隨着資本日益青睞加密貨幣，越來越多的加密貨幣正在被創造出來。雖然，具體到比特幣，其供給有限，確實具備一定的稀缺性，但是，加密貨幣之間的區別並不顯著，在應用領域很多加密貨幣完全可以替代比特幣。因此，就整個加密貨幣市場而言，比特幣其實不具備稀缺性。

也就是說，作為一種「品牌」，比特幣或許很稀少，但是作為一種「商品」，比特幣並不稀缺。