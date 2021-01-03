強積金20年｜許正宇：「積金易」平台十年間可節省最少300億成本

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，強積金制度踏入二十周年，推出以來為全港超過80%的就業人口提供退休保障，但在收費水平及用戶體驗上，強積金制度確有很大改善空間，因此與積金局籌備的「積金易」（eMPF）平台，冀達至降低收費及便利管理的重要政策目標。

他指，「積金易」平台將成為制度的「中央廚房」，集中處理目前分散於12個標準各異平台的行政工作，通過規模效應及提高數碼使用率，估算平台能在運作的十年內，為計劃成員累計節省最少300億元甚至達400億元的成本。

許正宇估計，「積金易」可於十年內，為計劃成員累計節省最少300億元成本。（資料圖片）

他進一步解釋，強積金整體的基金開支比率大概佔管理資產總額的1.44%，當中行政費用佔整體開支比率約四成（即佔管理資產總額的0.58%）。自「積金易」平台於2023年起開始陸續投入運作後，預料計劃成員支付的平均行政費用可馬上降低約三成（即降低至佔管理資產總額的0.3%至0.4%）。

視乎數碼使用率和運作效率的相應提升幅度，預期行政費用會在約十年間，逐步穩定地進一步降至佔管理資產總額的0.2%至0.25%；根據對資產總額的增長預測，可量化的累計節省成本總額介乎300億元至400億元，約460萬名強積金計劃成員中，料逾99%因而受惠。