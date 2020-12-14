強積金20年｜負面觀感根深蒂固　積金局黃友嘉慨嘆︰制度生不逢時

「打工仔」每月供強積金﹙MPF﹚，為退休生活未雨綢繆，但不少人質疑計劃回報不理想、行政費高等問題，與推出時希望市民享有退休保障的原意有落差。由於強積金屬強制供款，因此不時被大眾戲稱「強迫金」。

話雖如此，不經不覺強積金已實施20年，其總資產規模亦突破1萬億元，平均回報率3.9%，跑贏通脹。積金局主席黃友嘉接受《香港01》訪問時表示，強積金制度「經得起風浪」，現時只是「行了一半的里程」，在眾多退休保障制度中，「呢個制度係最好」。

積金局主席黃友嘉接受《香港01》訪問時指，強積金只是「行了一半的里程」。（余俊亮攝）

強制性公積金計劃（簡稱強積金或MPF），於2000年12月1日正式實施，事到今日已有廿年歷史。多年來一眾「打工仔」及僱主，每月均要分別將薪酬的5%或以上作為供款，每方最多投入1,500元；自僱人士亦須以個人收入最少5%的作為強制性供款，為自己的退休作強制性儲蓄。一般情況下，僱員要到65歲後或個別原因才可取回供款，以作退休之用。

MPF助應對人口老齡化等問題

黃友嘉受訪時表示，目前強積金制度已為本港八成半「打工仔」提供退休保障，未有強積金前，香港僅三分一「打工仔」參與任何形式的退休保障制度，若當年政府沒有推出MPF，面對人口老齡化等問題，或增加政府未來財政壓力。

有了強積金制度，又是否代表可解決所有問題？黃友嘉直言，制度只是「行了一半的里程」，「供MPF最長的員工，都只係供咗廿年時間，你當佢20年前，25歲出嚟工作，如果45歲要退休，份MPF當然唔夠退休用。」他認為一個退休保障制度，至少要40年時間才會發展成熟。

他又指，不同社會均有自己的退休保障計劃，各有長短，「去到邊都聽到有唔少聲音話，當地保障制度有不足。不過無制度係完美，強積金於80、90年代經歷長期討論，我覺得呢個制度是最好。」

MPF作為長遠退休保障制度，黃友嘉認為至少要40年時間才會發展成熟。（資料圖片）

稱強積金制度「生不逢時」

廿年過去，在「打工仔」心中根深蒂固的，卻是回報率低，基金收費高，投資「實蝕」等負面看法。黃友嘉認為，坊間有這種想法是與強積金制度「生不逢時」有關，制度推出那一年，美國遇上「911事件」；2002年環球經濟轉差；2003年香港更因「沙士」大受打擊；即使之後數年有所反彈，惟2008年又再次遇上金融海嘯；該年強積金回報率大跌約三成。

踏入20周年，強積金再遇上風浪，英國脫歐、中美貿易、科技戰，社會運動及新冠肺炎等黑天鵝事件，令市場大幅波動，但他認為，經歷過去的多次考驗，制度「經得起風浪」，相信未來仍有不同的問題持續衝擊制度，惟有信心制度可持續下去。

三成資產屬淨投資回報 非外界所說「實蝕」

黃友嘉又坦言，直到現在仍然聽到有人說強積金「實蝕」，但數據反映，目前強積金資產規模達1萬億元，當中約30%、即3,200億元為扣除收費後的淨投資回報，平均回報率達3.9%兼跑贏通脹，因此不是外界所說的「實蝕」。

現時僱員將其強積金戶口資產，投資於金融產品，金融市場波動將直接影響資產回報，據理柏（Refinitiv Lipper）數據，今年表現最好的大中華基金，「滙豐中港股票基金」回報率約10%，中銀保誠的「我的中國股票基金」則達38%，意味即使看中同一個市場，不同基金經理的操盤實力，亦影響回報，加上不是每個成員都懂得投資，因此坊間不少聲音提出，應考慮由政府集中管理強積金，或推出保證回報基金。

黃友嘉指出，過去五年分別投資於股票及債券的成績，其回報率已有很大的差距（圖一），他認為世界沒有免費午餐，打工仔最重要是花時間去了解，自己究竟投資了什麼。

據積金局數據，成員投資於股票與債券當中，其回報率已有很大的差距。（圖一）

至於是否應由政府集中管理，黃友嘉稱已超出局方職權範圍，但個人認為，此舉或令部分自主管理，回報率高於市場平均水平的成員反對，加上面對低息、低回報的市場環境，中央管理亦未必可得出一個比市場好的投資回報。

針對不懂得投資的打工仔，他稱可將供款投資在預設投資基金（DIS）當中，實施三年以來，核心累積基金回報約6.3%，65歲後基金回報亦達約 4.8%，整體回報理想，相信已有充足的投資選擇。

拓展新市場 需考慮投資風險

另一個為人詬病的問題，是基金選擇似乎追不上時代。財經事務及庫務局上月才宣布，將上海和深圳交易所加入積金局的「核准證券交易所」名單，打破強積金基金持有A股加上其他證券的佔比，不能超過淨資產值10%的限制。

黃友嘉稱，的確有人認為「做得太慢」，但強積金處理的是數百萬市民長期儲蓄，局方要視乎能否分散投資風險、拓展新市場等原則去處理，花長時間研究，「不應該掉以輕心」。

越了解強積金 越易消除負面觀感

若要消除市民對制度的負面觀感，始終要靠公眾教育，「隨住大家MPF入面錢越多 ，最初一個月只得一千幾百元（供款），唔覺唔覺廿年來有幾十萬，兩個人加埋資產過百萬，會發覺呢筆錢都幾重要，就會覺得呢樣嘢幾好，慢慢消除負面看法。」

至於供款水平、取消強積金對沖，以及能否增加提取強積金彈性等爭議，他認為要有社會共識，局方「唔係最好嘅人去回答」，但認為，即使面對疫情，市民應該將短期問題，與長期的退休保障分開去看。

冀通過「積金易」平台增市場競爭

黃友嘉又表示，局方正著手建立「積金易」平台，將強積金集中在一個平台，簡化行政程序，目標於2022年底前建成，冀推出後可推動市場競爭，增加透明度，令基金開支比率由現時的1.45%，進一步下降。