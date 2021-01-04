Bitcoin與美股是「巨大泡沫」？　美國經濟學家羅森伯格如是說

據新浪財經1月4日報道，華爾街長期熊派、羅森博格研究公司（Rosenberg Research & Associates）總裁兼首席經濟學家大衛·羅森伯格（David Rosenberg）警吿投資者，股市和比特幣是巨大的泡沫。

這位經濟學家和策略師指出，在經濟低迷的背景下，交易過於擁擠。他說：「根據我們的（股市）估值研究，基於一連串不同的指標，我們的股市被高估了20%至30%。」羅森伯格曾於2002年至2009年間擔任美林北美首席經濟學家，他在過去幾年裏以悲觀著稱。2019年他曾警吿投資者，美國經濟陷入衰退幾乎是不可避免。

首席經濟學家大衛·羅森伯格稱並不討厭股票，，因為美聯儲史無前例的支持可能會持續數年。（Reuters）

2020年春天，他淡化了對市場的負面看法，聲稱他並不討厭股票，因為聯儲局史無前例的支持可能會持續數年。羅森伯格認為，現在的關鍵是要保持警惕。他說：「（泡沫）可能短期內不會破裂，維持經濟增長的基本因素是零利率。只要利率保持在現在的水平，除非我們的經濟活動出現真正的大幅回落，我們所處的這個泡沫可能不會在短期內破裂。但我們必須明白，我們投資的是泡沫。」

羅森伯格還在避開比特幣。當前，比特幣已經位於3萬美元之上。羅森伯格認為，比特幣是目前最大的市場泡沫。他說：「比特幣在如此短的時間內的拋物線走勢，對任何證券來說都是非常不正常的。」