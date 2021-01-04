中國三大電信商ADR將退市　中信證券：或利好估值回升

2021年1月1日，紐約證券交易所表示將啟動對中國電信（0728）、中國移動（0941）和中國聯通（0762）的美股ADR退市程序，三家公司將於2021年1月7日至1月11日暫停交易。中國券商中信證券研究發佈報吿指出，本次退市的啟動符合早先市場預期，是2020年11月特朗普（Donald Trump）政府投資禁令的操作層延續。

中信證券表示，從多個層面看，本次美股退市影響或有限。

一、融資渠道：三大運營商以港股為核心上市地，美股ADR佔總股本的比例平均只有1.5%，運營商主要上市地為港股，賬上現金充沛，近20年來無美國市場融資記錄，美股上市在當前環境下風險反而加大。

二、中概回歸：近年來中概股退市或回港二次上市行為比較常見，美股退市或利於運營商估值提升和相關披露成本削減。

中信證券維持中國移動2020年至2022年淨利潤分別預測為人民幣1,085億元、1,124億元、1,165億元，維持「買入」評級，維持目標價69.11港元。維持中國聯通2020年至2022年歸母淨利潤預測人民幣57.20億元、68.83億元、85.55億元，維持「買入」評級，強烈看好。

中信證券認為，紐交所啟動中國三大運營商ADR退市程序是特朗政府系列行政禁令的延續，符合該行之前報吿的預期。2020年下半年以來，特朗普政府就頻繁利用美國國防部實體清單（MEU）、系列投資禁令和相關被動指數來打壓中國科技企業，其中對中國三大運營商影響最大的，莫過於2020年11月12日發佈的禁止交易中國「涉軍」企業證券的行政命令。該禁令公佈以來，中國移動、中國電信、中國聯通股價已分別出現18%、25%和20%的下滑，當前PE（TTM）分別為7.163X、7.124X、9.532X，已顯著低於歷史估值中樞，相關制裁的風險已被大幅釋放，本次退市符合預期。

中信證券認為，中國移動、中國聯通、中國電信分別於1997年、2000年、2002年於美國紐交所上市，但其核心上市地始終位於香港。根據三大運營商年報，截至2020年一季度末，中國移動、中國電信和中國聯通ADR數量分為1.12億、555萬和3,503萬份，佔總股本的比例分別為2.73%、0.69%和1.14%。當前ADR存量較小，退市影響有限，且三大運營商現金流強勁、賬上現金充足，上市後並無在美國融資記錄；從業務上看，運營商業務集中於國內，美國業務收入可忽略不計，相關實體清單/投資禁令對運營商運營和基本面目前幾無影響，主要導致股價波動。

中信證券認為，紐交所啟動中國三大運營商ADR退市程序是特朗政府系列行政禁令的延續，符合該行之前報吿的預期。（資料圖片）

後續展望，中信證券認為，退市或利好估值回升，中概股回A/H漸成趨勢。

該行指出，截至2020年12月31日，美國市場的中概股共265家，其中160家採取ADR的上市方式。近年來，中概股退市或回港二次上市行為比較常見，部分優質公司退市後回H股估值提升，表現良好。當前，三大運營商的ADR容易受到美國沽空者的影響。美國政府對華政策的變更，也極易通過影響ADR影響公司股價。倘若三大運營商正式退出美國股票市場，其港股與A股受外資影響的效果將減弱，公司的估值或有望加速回升。此外，在美國的ADR受美國政府的監管，每年披露信息的相關費用有望在退市後得到節省。

風險因素方面，中信證券認為，美國政府對部分中國公司（含三大運營商）的禁止投資政令正式生效期為2021年1月11日，在生效期前後對三大運營商股價預計仍有壓制並帶來波動風險；中美科技摩擦加劇；中國5G建設不及預期；國內疫情影響超預期；運營商股票流動性影響超預期。

截止上午10時31分，中國電信、中國移動及中國聯通分別跌4.19%、4%、3.15%。