人民幣在岸價兌美元升破6.5　2018年以來首次　升逾600點子

在岸人民幣升破6.5關口，為2018年以來首次。離岸人民幣升破6.47關口。在岸價最新報6.469，升639點子；離岸價最新報6.453，升459點子。美匯指數最新報89.7，跌0.27%。

美元兌亞太區貨幣方面，美元兌馬來西亞令吉最新報3.9998，跌0.51%，美元兌印尼盾最新報13,865，跌1.32%，美元兌泰銖最新報29.912，跌0.22%。

2020年，受美國經濟衰退、美國聯邦儲備委員會實施超低利率政策等因素影響，美元匯率全面走低。目前，市場已形成2021年美元仍將繼續走弱的共識。（視覺中國）

2020年，受美國經濟衰退、美國聯邦儲備委員會實施超低利率政策等因素影響，美元匯率全面走低。目前，市場已形成2021年美元仍將繼續走弱的共識。摩根資產管理公司認為，美元作為投資貨幣的吸引力已經減弱，長達10年的美元牛市將終結。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，本輪人民幣升值是由中國經濟基本面推動的，預計2021年人民幣仍然會維持較強的走勢，至少本輪人民幣升值期會持續到今年上半年。2到021年底，人民幣兑換美元的匯率會升至6.25左右。

中信證券預測，2021年三季度美元指數將跌破85，人民幣兑美元將升至6.2，美元進入中長期貶值階段，外資將趨勢性增配中國資產。