中移動及聯通與中電信將從紐交所除牌　三者今早均挫逾3%

美國紐約交易所於去年12月31日宣布，從本月7日起將中國移動（0941）﹑中國聯通（0762）及中國電信（0728）的ADR停牌，並從11日起除牌。三大電商公司今早均發公告，指出尚未收到紐交所將ADR下市決定的通知。

受消息影響，今早三者股價皆受壓，中移動（0941）曾低見42.2元，最新報42.55元，跌3.7%。

中電信（0728）跌3.7%，最新報2.07元，聯通（0762）最新報4.3元，跌3.4%。

中移動指出自1997年10月上市以來，一直嚴格遵守上市的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，願與投資共享發展果，持續為股東創造價值，又指出對紐交所的決定及行動表示遺憾。

截至去年12月31日，以ADR形式持有該公司普通股佔其總已發行股本約2%，或佔由中移動集團持股以的總發行股本的8%。中移動又指出，ADR在紐交所的日均交易量佔公司日均交易量約22%。

中移動指出ADR持有人可將ADR交還予紐約梅隆銀行，以換取普通股，每份ADR可換取5股普通股，而普通股可於港交所（0388）買賣。

ADR交投佔聯通及中電信日均成交量9%及近11%

聯通則指出，截至去年12月31日已發行普通股總數為305.98億股，並指出已發行3,300多萬份ADR，每份ADR代表10股普通股，即已發行ADR所代表普通股股數，佔該公司已發行普通股總數約1%，或相當於非由控股股東控制的已發行普通股股數約5%。該公司ADR日均成交量，佔其在港交所及紐交所的總日均成交量約9%。

中電信表示，截至去年12月31日，包括內資股及H股其總發行股份數目為809.32億股，又指出發行的ADR為461萬份，每份ADR代表100股H股。目前ADR所代表的H股股數，佔公司已發行股份總數約0.57%，或相當於已發行H股總數約3.32%，ADR成交量佔其在港交所及紐交所日均成交量約10.99%。

聯通及中電信均指出，ADR持有人可以將ADR交還予紐交梅隆銀行以換取公司普通股。