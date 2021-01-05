人民幣持續強勢影響中國出口競爭力　專家：調整至呢個水平先好買

美滙指數疲弱，人民幣兌美元離岸價（CNH）今日（5日）早段升破6.42，一度高見6.4118；在岸價（CNY）亦一度升近6.43，高見6.4303，不過之後好快回軟，最新離岸及在岸價，已分別跌至6.44及6.46水平。

美元疲弱為人民幣走強唯一關鍵？

市場一般認為，人民幣近日的強勢，與美元疲弱有關。美匯指數近日跌穿90，至約89.7水平，光大新鴻基外匯策略師任曉平指出，除了上述因素外，亦好大程度上與去年內地資金未見大規模流出有關。

任曉平估計，今年人民幣會在6.6水平上落。（資料圖片）

中信銀行國際首席經濟師廖群亦認為，除了美元走勢疲弱令人民幣大幅升值，市場對中美兩國前景有不同看法，亦令人民幣走強。他解釋，中國近日有不少好消息傳出，如疫情下經濟數據造好，成為全球唯一經濟出現正增長的國家；同時中、美兩國關係似乎有好轉跡象，如最新如紐約交易所「放生」中國三大電訊商，不會將三隻ADR除牌，均令看好中國的市場情緒升溫。

相反美國則不時傳來「不好的消息」，包括總統特朗普「搞來搞去」，令政治及社會不穩，市場擔心社會分裂，令美元走勢進一步轉弱。

美元持續弱勢，惟廖群估計，美國候任總統拜登正式上台後，政治及社會趨向穩定，美匯指數或重回90水平。（資料圖片）

美國未取消關稅 人民幣升值勢影響競爭力

匯率變動與經濟前景有好大的關連。市場人士普遍看好農曆新年前人民幣走勢，花旗和澳新銀行都認為今年農曆新年前人民幣有望升至6.3水平。不過長遠而言，若果人民幣持續處於高水平，或影響內地製造業的競爭力。任曉平表示，中美貿易戰下，美國仍未取消關稅，若人民幣持續升值，將影響中國出口商的競爭力。

廖群亦認同此看法，短暫而言出口暫未受影響，主要與其他國家及地區，仍要從內地進口醫療用品等貨品，及與大部分訂單早於去年已經確定有關；隨著疫苗的出現，經濟回復正常，人民幣升值將不利製造業及出口競爭力。

分析相信，一旦人民幣持續強勢，將影響中國出口競爭力。（資料圖片）

分析：人行或出手調控

人民幣中間價符合市場預期，市場解讀為人民銀行容許人民幣於農曆新年前強勢。廖群認為，人行不會坐視不理，一旦人民幣持續急升，估計會出手調控，「當局政策方向仍然是不希望人民幣大幅升值或眨值。」他指出，人民幣目前已升「大幅升值」，未見人行推出措施，相信與當局亦認為目前美匯跌穿90水平，與短期政治風險有關。

隨著美國候任總統拜登正式上台，政治及社會趨向穩定，美匯指數或重回90水平，屆時其他貨幣包括人民幣均會回落，因此估計，今年兌美元在會6.5至6.7水平徘徊。

拜登早前表示，上任後不會立即撤銷對華關稅和貿易協議。（資料圖片）

據《彭博》引述一位不願開名的交易員稱，有少數中資大行開始積極買入美元，使人民幣快速回落至6.45元附近。任曉平指出，留意到有報道指，四大國有銀行近日選擇沽人民幣買美元，令人民幣升值幅度收窄，以歷史數據去看，目前難以升穿6.4水平，估計今年人民幣會在6.6水平上落，但會否進一步下跌，就要視乎內地企業有沒有出現大規模債務問題。

至於有意投資人民幣的人士，他建議當人民幣回落至6.6水平時才考慮買入，「升到6.4左右就沽，暫時唔考慮長渣。」