第三屆粵港澳大灣區生物科技企業50強榜單揭曉

第三屆粵港澳大灣區生物科技創新企業50強頒獎典禮暨大灣區生物科技創新發展峰會日前在廣州南沙盛大舉辦，在400多位來自政府、投資機構、生物科技企業、科研院校及媒體代表的共同見證下，發佈了「第三屆粵港澳大灣區生物科技創新企業50強榜單」。

本次評選活動於2020年7月正式啟動，歷時4個月，範圍涵蓋醫療器械、生物醫藥與技術、醫療服務三個領域，從創新技術、市場應用、資本三個維度，全面評估參選企業的技術創新度和未來發展前景，由政府機構、第三方研究、專業投資、醫療機構等評委專家團，在走訪企業深入調研後，評選權威創新企業名單。

50強榜單發佈 廣深約佔比八成

在50強榜單中，聚集於廣州的企業最多，佔比42%；其次是深圳，佔比35%；位於珠海的企業佔比8%，位於香港的佔比7%。部份企業分佈於佛山、中山、東莞等地。究其原因，在於廣州和深圳在科技人才培養、聚集和儲備上優勢顯著。

50強榜單中，核心業務涵蓋生物醫藥的企業居多，共23家，醫療器械企業15家，精準醫療作為極具發展潛力的領域之一，入圍企業共有15家，而涉及醫療服務領域企業有7家。

畢馬威中國華南區生物科技稅務主管合夥人羅健瑩表示，上榜的50家大灣區生物科技創新企業來自醫療器械、生物製藥以及醫療服務等領域，它們表現亮眼，並具備進一步發展成為大灣區生物科技產業的實力。

稱非常看好大灣區發展潛力

粵港澳大灣區是中國生物科技產業聚集的重要區域，區域內產業集聚優勢明顯，上下游產業鏈完備，吸引了眾多知名龍頭企業、生物科技創新企業在大灣區進行深入佈局。本次50強評選，也吸引了眾多灣區外企業參與，這些企業紛紛表示非常看好大灣區的發展潛力，抓住大灣區著力發展生物科技產業新機遇，積極擴張大灣區業務發展版圖。

廣東醫谷執行總裁謝嘉生表示，50強評選並不僅僅是評選出一個榜單，更重要的是為生物科技企業的發展提供了一個資源對接的產業平台，滿足各個發展階段的企業的融資、媒體曝光宣傳、財稅指導以及產業載體等需求。通過專題研討會、融資路演、媒體專訪、銀行授信、項目孵化等增值服務，助力上榜企業把握機遇和發展方向，培養大灣區產學研一體化創新生態，促進生物科技產業發展。