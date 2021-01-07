美封殺8款中國軟件　易方資本分析師：騰訊阿里北美業務不多

反壟斷以外，中資科技股同時要面對美國的持續打壓。美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美企及個人參與8款中國軟件的交易，聲稱對美國人私隱和安全帶來威脅。另外，據外電報道，美國政府正考慮禁止美國人投資騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）。

8款遭封殺的軟件，有3款與騰訊有關，包括微信支付、QQ錢包、騰訊QQ；其餘包括螞蟻旗下支付寶、阿里有份投資的VMate、金山軟件（3888）旗下WPS Office，以及上海臨冠數據科技、北京眾聯旗下的軟件。

易方資本：封殺軟件對業務影響不大

易方資本高級分析師Dennis Guan認為，上述中國軟件如只在美國國內封殺，對微信支付等的影響很少，因其北美業務不多，更重要還是中國監管有關反壟斷的影響。

他指，近期紐交所多次扭轉三大電訊商ADR的除牌決定，政策搖擺不定，非常奇怪，料局勢要待拜登上場後才會明朗，又相信拜登對華手段會沒特朗普那麼激烈。

拜登多邊策略 或影響騰訊阿里海外擴張

騰訊和阿里在國內已佔據主要市場份額，在中國內部反壟斷下，更難大幅擴張，未來增長很依靠海外拓展。Dennis Guan表示，要留意拜登和民主黨策略是聯合盟友對抗中國發展，一旦成功，對這些企業的壓力或較大。

他說，中國先後與東盟簽訂RCEP，與歐洲達成投資協定，雖然未具體落實，但屬於重要象徵，因這些都是中美博弈的重要地區，而歐洲和東南亞正是騰訊、阿里等巨企出海的第一選擇，一旦美國成功與這些地區結盟，或影響中國科網龍頭的海外擴展，存在不確定性。

至於美國擬禁止美國人投資騰訊和阿里，如果屬實，他認為短期會引起較大波動，但中期看，股票已會換到歐洲、日韓、內地等其他投資人手上，除非美國能影響這些地區不能投資，否則影響不會太大。