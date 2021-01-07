科技股遭夾擊　資金輪動「回流」金融股　專家教如何於股海中尋寶

踏入2021年港股牛氣冲天，去年熱炒的科技股卻連接出現壞消息。繼早前中央經濟工作會議中提到，要強化反壟斷和防止資本無序擴張，阿里巴巴（9988）隨即遭中央「關注」，立案調查反壟斷行為後，最新據《華爾街日報》報道，美國官員正考慮禁止美國投資者，投資內地兩大科技企業阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）。消息拖累科技股表現，阿里及騰訊分別跌及3.9%及4.7%。

科技類中概股連接遭受「內外夾擊」，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，目前不能夠抹殺所有的可能性，估計現任美國總統特朗普在正式離任前都會繼續出招，「佢接近亂嚟」，情況如紐交所一樣，幾經波折後最終都要將三間中資電訊商除牌。

溫傑表示，若果美國最終禁止美國投資者投資阿里及騰訊，可更有力地向中國施壓。（資料圖片）

他指出，若果美國最終禁止美國投資者投資阿里及騰訊，可更有力地向中國施壓，現時政策風險不明朗，「ATM（阿里巴巴、騰訊、美團（3690））避得就避，依家咁多嘢（其他股票）買，又可以抽IPO。」

智易東方證券行政總裁藺常念亦估計，美國總統特朗普有可能是因為輸掉總統選舉，向中國「大報復」，才傳出相關新聞，令科技股大跌。

美國債孳息率升穿1厘 滙控升4%

新經濟股受多個負面消息影響拖累股價，惟新冠疫情後環球央行放水，市場水浸，資金始終需要搵位「泊岸」，近日可見，資金似乎再次「回流」到舊經濟股。

以近期為例，美國喬治亞州參議院議席的第二輪選舉，民主黨有望全取兩席，重奪控制權，市場憧憬「藍浪效應」下更容易通過議案，或推出大規模刺激方案，預示政府或增加發債，債價下跌、孳息率上升，美國10年期國債孳息率昨升穿1厘，是美國三月疫情惡化以來首次重返1厘以上水平，銀行股將因為債息上升而增加利息收入。

滙控股價反彈不少，相信與債息上升，銀行可因此增加利息收入有關。（資料圖片）

受消息刺激，滙豐（0005）今日收市升近逾4%，渣打（2888）亦升逾7%。溫傑解釋，孳息率上升是反映市場預期美國經濟好轉，通脹預期上升，「投資者買番股票，所以債價跌債息升，都係好事嚟。」藺常念亦表示，孳息率上升有利金融股，銀行及保險類股受看好，他稱，滙豐、友邦及恒生（0011）升勢強勁，若不是有賴他們，恒指或受科技股表現，「最少跌成500點」

睇實「政策受惠股」

銀行股跑出，又是否代表市場再次出現「新換舊」的資金輪動呢？溫傑指，資金輪動早在兩、三個月前已經出現，「之前因為疫苗（研發成功）已經出現第一波，依家科技股弱，造就另一波換馬，比起科技股，投資者覺得買金融股贏得少，但穩陣啲。」

黃耀宗表示，短線角度而言舊經濟股有重回賽場之勢。（資料圖片）

利達資產管理基金經理黃耀宗亦認為，短線角度而言舊經濟股有重回賽場之勢。他表示，由去年第三季起，他已不斷強調，若用10元全購新經濟股，可能要從中抽回2至3元配置在舊經濟股上，目的就是要預防近期事情發生。

他表示，市場或因應部分政策，重燃舊經濟股復甦的概念，加上估值便易，更容易做到估值復修的現象，所以現時舊經濟復甦的概念仍「發酵緊」，久不久就會出現，「投資者要考慮自己持貨周期，係3天、3星期、3個月或是3年。若係長線，可考慮上述7：3／2的配置，用2至3元去捕捉一些周期股。

不過並非所有舊經濟股都受惠，除債息外，溫傑表示投資者亦要留意與內地相關的「政策受惠股」，如過去升幅同樣強勁的內需、汽車、光伏類股份等。