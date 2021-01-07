零售寒冬｜核心區舖位空置率料升至14%　業主自救靠5招吸租客

過去一年零售舖市陷入困境，四大核心零售區的空置率升至12.6%，美聯工商舖預計今年該數字將進一步升至14%，在吉舖湧現的情況下，業主除了願意減租及接受短租，更採用5招罕見的租約條款吸引租客，取代過去只收取固定月租的做法。

美聯旺舖董事盧展豪指出，2020年是舖位市場非常痛苦一年，由於疫情嚴峻導致政府封關，市面「零旅客」，即使人民幣走勢強勁也無助本港零售業。

個別業主不收分文借舖予友好

盧氏表示，疫情下商舖業主的心態有所轉變，願意減租及接受短租，令舖位市場出現更多「期間限定店」及短租個案，主要集中於核心區。不少核心區街舖業主都採用靈活的租務條款，包括把固定月租形式改為底租加營業額分成，或純以營業額分成代替租金，亦有業主以人流量變化，作租金減免的依據。

此外，有個別業主不收分文，把商舖「借」予友好商戶一段時間，或提供免費裝修、長免租期等。他預期在舖市復甦前，估計會有更多業主推出類似彈性租務條款吸客。

估銅鑼灣空置率或增至20%

另據該行資料，去年舖位買賣成交宗數僅錄1,077宗，創自1996年以來的歷史新低。但由於基數低、撤辣及預期商舖市場已經見底，該行預料，今年舖位成交量將較去年升40％至50%。核心區及民生區商舖的租售價，料可分別錄得10%至15%及8%至10%的升幅。

不過街舖空置率卻未必錄得改善，該行預計，今年四大核心區（銅鑼灣、尖沙咀、中環及旺角），空置率將進一步上升約1至3個百分點，當中銅鑼灣的空置率或增至20%，成為重災區。

工商舖交投 中資佔比料上升

整體工商舖市場方面，美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，去年整體工商舖成交量只有3,830宗，按年挫18%，創下1996年有紀錄以來新低，成交額僅807.5億元，按年跌逾21%。

但隨疫情、中美貿易戰及社會運動的利淡因素減退，加上政府去年底落實非住宅「撤辣」，他預計今年工商舖成交量將會反彈至約5,050宗水平，按年增三成，中資買家的比率會有所增加，外資則會減退。