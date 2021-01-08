財經評論｜中國汽車業復甦　重點留意3隻車股

中國汽車市場復甦快速，市場預料今年車市重新錄得增長，加上中央推動迎一輪汽車下鄉計劃，有助刺激汽車銷情，而多隻車股股價均處於高位，甚至逆市創新高，足見市場看好此板塊。

中汽協統計的重點企業旬報情況預估，2020年全年汽車行業累計銷量達2,527.2萬輛，按年下降1.9%，較去年上半年的跌16.9%大幅收窄。其中，乘用車銷量預計2,020萬輛，按年減少約6％，商用車銷量510萬輛，按年增約18％，新能源汽車銷量130萬輛，按年增長約8%。

展望今年車市，中汽協預計汽車總銷量預計達2,630萬輛，按年增長約4%，其中乘用車銷量2,170萬輛，按年增長約7.5%，商用車銷量下降約10%至460萬輛，新能源汽車銷量180萬輛，按年增長近40%。

美銀證券亦將中國今年乘用車銷量增長預測由6%調升至11%，料新能源車按年增長32%，而中國整體車市料增長9.3%至2,741.5萬輛，中國市場佔全球份額達33%，市佔繼續居於世界首位。

吉利目標勝市場及行業預期

為車市風向標的吉利（0175）完成去年全年銷量目標，公司去年全年銷量為132萬部，按年減少3%，而今年銷量目標為153萬部，按年增16%，目標增速明顯較行業增長為快，意味公司不單追求銷售增長，同時意圖搶佔市場份額。

花旗指，吉利目標明顯勝於預期，預料今年第1季至第4季銷量按年增長率分別為39%、11%、24%及2%，維持吉利為中資汽車股首選，維持其「買入」評級，目標價41元，較今日收市價27.8元高近47%。

吉利今日逆市升5.1%，創52周新高，同時迫近2年前29.8元高位，現時距離高位只不足7%。值得留意的是，自去年11月起，公司股價便反覆上升，至今累升逾7成，是市場給予估值重估的現象。

吉利今年銷量目標為153萬部，按年增16%，勝市場預期。

比亞迪去年勁升逾4倍

比亞迪（1211）作為中國新能源車的代表，其「刀片電池」為市場所熱捧，股價亦節節上升，去年勁升近4.2倍，並企穩200元之上。

比亞迪去年12月汽車總銷量5.6萬輛，按年增長30.4%，單月銷量創2019年以來最高。其中，新能源汽車銷量近2.9輛，按年增長1.2倍，佔比升至全年最高的51%。去年全年汽車累計銷量42.7萬輛，按年下滑7.5%。其中，新能源車型銷量近19輛，按年下滑17.4%，燃油車銷量為23.7萬輛，按年增長2.3%。

比亞迪的「唐」系列車型去年銷售量達36,753輛，其中12月份售出4,699輛，均價達到近27萬元人民幣。「漢」系列去年下半年累計銷售40,556輛，12月銷量達12,089萬輛，「漢」每月新增訂單約1萬輛，比亞迪汽車銷售總經理趙長江表示，目前「漢」產能仍然不足，下單後需要約8個星期交付。

中信證券指，比亞迪搭載全新第四代插混平台DM-i 的秦PLUS計劃於今年1月上旬開啟預售, 新正向開發的e平台電動車型也將於今年內投產，認為公司當前處於明確的車型上行週期，預計今年電動乘用車有望錄得32萬輛銷售，按年大增78%。

長汽股價銷情盡顯強勢

長汽（2333）銷情好，11月銷量按年升26.1%至14.5萬輛，當中「哈弗」品牌為主力產品，其銷量達10.1萬輛，按年增長22%，「哈弗H6」連續兩個月銷量突破5萬輛，11月銷售55,001輛，刷新今年單月銷量最高紀錄，按年增加32%，按月增長4%，累計90個月穩居SUV月度銷量冠軍。花旗預期長汽今年銷量將增長40%至150萬輛，突破過去5年每年平均銷售約110萬輛的樽頸。

新能源車方面，歐拉「黑貓」在去年11月的銷量排名第三，僅次於Tesla和五菱，中信證券指，歐拉的「黑貓」、「白貓」車款佔據新能源車市場的6%份額。至於新車型「好貓」於去年11月推出，國泰君安認為這有望成為另一銷售動力，預計今年新能源車銷量可增長1倍，長遠看，公司的目標是歐拉品牌在 2025年實現35萬輛的銷量。

另外，長汽的自動駕駛技術快速發展。長汽分別與高通和華為建立了新的戰略合作夥伴關係,以發展更高級別的自動駕駛，預計今年公司將推出能夠實現 L3 自動駕駛功能的新車型。

股價方面，長汽展現強勢，去年累升3.8倍，昨日逆市升9.5%，報28.15元，再創52周高。國泰君安予「買入」評級，目標價為33元，較昨日收市價高17.2%。