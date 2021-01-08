bilibili最大收入非直播業務　推「B計劃」品牌商成UP主｜新股IPO

近日，有消息指嗶哩嗶哩﹙bilibili，B站﹚（美股：BILI）最快本周末赴港遞交上市申請。雖然香港不少人都有用過B站的服務，不過大家卻未必知道B站的具體業務。這家內地影片平台的龍頭代表，最近更傳出有意染指支付業務，到底B站主要業務及發展方向是什麼？

B站在2018年3月在美國上市，當時定價11.5美元，至今累升超過8倍，走勢凌厲。根據B站公布上市後首份財報，即2018年首季度，這家著名影片平台、有「內地版YouTube」之稱的企業，竟一度有約八成的收入是來自手遊業務 ，而非來自影片平台的收入！

去年風靡一時的競技遊戲「糖豆人：終極淘汰賽」（Fall Guys），最終亦由B站獲得其中國獨家代理手遊發行。（Fall Guys官網圖片）

手遊收入佔比 由八成降至四成

事實上，B站在美國上市至今超過兩年，業務發展持續改善，第三季整體收入為32.3億元（人民幣．下同）。手遊業務收入雖然仍是佔比最大的一環，按年增長36.65%至12.8億元，佔比為39.6%，但較兩年前近八成的水平壓縮約一半，不再依靠單一業務。

B站手機遊戲數目眾多，其中包括不少二次元的RPG遊戲。而去年風靡一時的競技遊戲「糖豆人：終極淘汰賽」（Fall Guys），最終亦由B站獲得其中國獨家代理手遊發行。

至於B站其他業務，會員、直播等增值服務業務收入，達9.8億元，佔比為三成；廣告業務收入為5.6億元；電商及其他業務收入則為4.1億元。

去年6月B站正式推出「知識區」，汽車內容成為增長最快的類別。（資料圖片）

加強內容創作 擺脫依賴遊戲業務

B站為增加非遊戲業務收入，不斷加強內容創作，令創作者生態日益多元。其中，B站圍繞精品化與IP化兩大核心策略，加強專業生產內容的領域，去年更播出首部自製說唱類綜藝《說唱新世代》，在站內播放量達4.1億次。

除了綜藝娛樂之外，去年6月B站正式推出「知識區」，而過去的12個月內，有近1億用戶在B站觀看知識類視頻。值得注意的是，汽車內容成為增長最快的類別，第三季播放量按年增長近兩倍。

中國銀河證券研究院分析指，B站逐漸擺脫對單一遊戲業務的依賴性，其作為內容社區的價值逐步凸顯。另外，多元化的業務收入結構有利於提高公司的抗風險能力與業績穩定性，未來收入有望繼續持續高速增長。

B站於2018年在美國上市，至今仍未錄盈利。（資料圖片）

上市至今未錄盈利 虧損續擴大

雖然業務更趨分散，但B站的盈利能力卻似是一年不如一年。2018年3月公布上市後的首份財報，當時淨虧損按年收窄14.2%，至5,780萬元。而2020年第三季的財報顯示，期內淨虧損錄得11億元，按年增加1.7倍。即使是以非美國通用會計準則（non-GAAP）計算，調整後淨虧損仍高達9.9億元，按年增長1.88倍。

翻查資料，B站在美國上市至今，所有季度財報均未錄盈利。單計今年首三季，B站已累計虧損21.86億元。而集團最近期的第三季度業績，正正是上市以來虧損最大的一個季度。

嗶哩嗶哩宣布推出「B計劃」，長期希望品牌方在平台上成為UP主。（資料圖片）

「B計劃」冀品牌商成UP主

集團雖然仍未「止血」，但投資者對公司抱不少憧憬。B站在AD TALK 2020營銷大會上，宣布推出「B計劃」。

甚麼是「B計劃」？嗶哩嗶哩副總裁張振棟指，「B計劃」並非基於產品宣傳，而是更有遠見的品牌營銷，這是一個由品牌方、B站、UP主（上載者）共創。由於B站已經成為UP主的有力平台，當用戶透過影片對品牌有所共鳴，品牌方可透過邀約功能，將影片下掛跳轉到第三方電商平台。他更提到，如果品牌想長期在B站發展 ，可以申請「藍v號」，自己成為一個UP主。

近日更有傳B站有意染指支付業務，日後或出現「嗶哩嗶哩支付」。（資料圖片）

染指支付業務推bilibili Pay？

除了上述的四大業務外，近日更有傳B站有意染指支付業務，有內媒報道指，B站的關連公司對「bilibilipay.com」、「bilibilipay.cn」等域名備案。雖然B站未有正式宣布要發展支付業務，但參考阿里、騰訊、京東，甚至是對手抖音，都有相關支付網站的域名。市場認為，B站備案相關域名，除了有保護品牌的用途外，根據其他企業的做法，不排除B站會搭建自己的支付網站，推出自己的「嗶哩嗶哩支付」。

值得注意的是，B站在官方網頁及招聘網站上均透露出一些蛛絲馬跡。從2020年11月起，B站正招聘支付產品經理，其中崗位的工作職責包括錢包設計及支付相關產品整體規劃，可見B站有意發展支付業務。

今年焦點「打新」︰