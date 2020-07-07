高達中國計劃將於bilibili直播／橫濱1:1可動GUNDAM建造過程圖輯

《機動戰士高達 GUNDAM》風靡全球40年，連中國內地都有大量粉絲。早前Bandai Namco開設了一個神秘網站，標題為「高達中國計劃」（高达中国计划），最初只有一個倒數時鐘，現在終於有更新並宣布將於7月11日晚上6時，在bilibili直播名為「高達G會2020」的發表會，到時大家就能知道這個計劃到底是什麼。

暫時官方指「高達中國計劃」將會有極多和高達相關的活動在中國舉行，保證到時「高達G會2020」的發表會令大家震撼。雖然詳情有待公布，不過網民已經十分雀躍，這次和高達模型40周年相關的慶典，很多人都估計官方會在中國展出有如日本台場一樣的1:1實物大高達，實行「高達站立於中國上」，而官方宣傳圖上也有RX-78站在看似北京鳥巢的背景外，和大家猜想不謀而合。

官方宣傳圖以北京鳥巢體育館做背景。

最初只是一個以中文字寫上的計時網頁……完全不明所以。

↓↓點圖看「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」1:1可動高達建造過程↓↓

「高達中國計劃」暫未知詳情，不過日本橫濱的「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」就進展得如火如荼，比起台場1:1高達更厲害的可動版實物大RX-78已建造了大半，Twitter上一位日本用戶「よ っ く ん /手洗いうがいをしっかりと」自年初開始一直關注其製作過程，更拍下不少照片，本報得他同意轉載部分照片和大家一分享。目前大家還未能到當地旅遊，可以望梅止渴，立即點圖細看精彩過程！

日本Twitter用戶「よ っ く ん /手洗いうがいをしっかりと」詳細記錄了橫濱1:1可動高達的建造過程。（圖片來源 @yoshi115t Twitter）

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圖片來源 @yoshi115t Twitter