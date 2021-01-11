回應Tesla減價　蔚來聯合創始人：公司要做電氣時代的BBA

中國知名電動汽車企業蔚來創始人、董事長、CEO李斌表示，特斯拉（Tesla）是一個非常好的公司，有很多地方值得學習。他又指出，斯拉降價不是真的降價，是本來就只值這麼多。

據《澎湃新聞》報道，在1月10日的蔚來媒體溝通會上李斌表示，蔚來中國國產Model Y開售後，外界有聲音質疑蔚來產品定價高於特斯拉，這一價格過高應該降價。對此，李斌表示特斯拉一直是按成本定價的邏輯，成本下降價格就下降。但是也要注意到特斯拉銷售一萬台車時就20%的毛利率，一直到現在毛利率還是超20%。這也意味着特斯拉降價不是真的降價，是本來就只值這麼多。

李斌表示，特斯拉是一個非常好的公司，有很多地方值得學習，它對推動電動車普及有很大的作用。他認為拿特斯拉和別的公司做比較時還是要比全貌，不是簡單地比表面上的東西。特斯拉選擇的路挺好，它就按照這個路走。蔚來有自己的路，這條路也挺好。他稱在電動汽車市場份額沒有超過50%的相當長的時間之內，蔚來最主要的競爭對手都是汽油車。蔚來做的是要讓買同樣價位汽油車的用戶轉換到買蔚來的電動汽車。

蔚來聯合創始人兼總裁秦力洪補充表示，特斯拉是要做電動化時代的福特（Ford），蔚來是要做電動化時代的BBA（奔馳Mercedes-Benz、寶馬BMW、奧迪AUDI），而且是來自於中國的、在全世界具有競爭力的高端汽車品牌，這是蔚來的使命。