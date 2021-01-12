中概股│同你一文看清攜程（Ctrip）　旗下有Skyscanner及Trip.com

中國最大旅遊網站攜程（美：TCOM）一直是赴港第二上市的熱門名單之一，市傳公司計劃最快今年上半年來港第二上市。

《路透》旗下IFR報道，中國旅行網攜程計劃上半年來港第二上市，擬集資約10億美元（約78億港元），已啟動IPO籌備工作。攜程對有關消息不予置評。攜程在美國市值約為164億美元（約1,276億港元）。

中國最大旅遊網站

攜程於1999年由梁建章、范敏、沈南鵬、季琦等人創辦，於2003年12月在美國納斯達克上市。公司提供的在線旅遊和相關服務，包括住宿預訂、交通票務、跟團旅遊和目的地服務、商務旅行管理以及其他與旅行等等相關的服務，並在其中收取佣金費用。

攜程主要以「攜程旅行」和「去哪兒」來服務中國用戶，而外國用戶方面，香港人較為熟悉的Skyscanner和Trip.com其實亦是歸於攜程旗下。在2016、17年，攜程分別收購全球大型的旅遊搜尋平台之一Skyscanner及美國社交旅遊網站Trip.com。現時攜程坐擁超過4億會員，並在全球200多個國家和地區連結超過140萬間酒店，航班網絡亦擁有超過200 萬條獨立航線。

業務受疫情衝擊

去年全球受新冠肺炎疫情衝擊，經營旅遊業的攜程處於風暴的正中央，業績大受打擊。公司去年首兩季收入大跌42%及63.7%，至47.3億元（人民幣‧下同）及31.59億元，期間更錄得虧損，首季蝕53.5億元，次季蝕4.8億元。

不過，公司業務隨着中國疫情在次季受控而復甦。攜程去年第三季淨營業收入為54.6億元，按年減少48%，按季增長73%，淨利潤15.8億元，按年升近1倍，同時又為新冠肺炎疫情爆發以來的首個季度錄得盈利。期內毛利率為81%，高於2019年同期的79%和第2季的72%。

分部業務方面，住宿預訂和交通票務業務為公司主營收入，去年第3季公司的住宿預訂業務營業收入25億元，按季增長98%，佔總收入的45.5%，中高端酒店預訂量在第3季度達到兩位數的按年增長。此外，十一期間，攜程住宿預訂整體成交金額（GMV）按年增長10%以上，本地酒店GMV按年增長50%以上。而交通票務收入為19億元，按年下降49%，按季增長66%，佔總收入的34.5%，兩者合共貢獻8成的收入。

由於去年第四季度的全球疫情未受控，攜程預計短期內中國旅遊市場有望延續復甦的勢頭，而國際業務受疫情影響仍將承壓，預計去年第4季度的淨收入按年下降約37%至42%，意味第4季收入料介乎48.3億元至52.5億元之間。

攜程的主要競爭對手為同程藝龍（0780），兩者業務性質相近，不過，攜程早已入股同程藝龍，與騰訊（0700）同為兩大主要股東。攜程持有同程藝龍約21.3%股份，進一步包攬中國網上旅運業務平台。同程藝龍現時市值約316億元，約是攜程四之一的規模。

開拓直播營銷新業務

去年，攜程更打入直播市場，去年3月開播至今，攜程直播間的客單價達到1,300元。最新數據顯示，攜程直播矩陣GMV累計超過24億元，觀看人數超過1.7億人次。觀看攜程直播的用戶中，停留時長超過1分鐘的用戶，覆看率近40%；覆購2次以上的用戶佔比超過60%，觀看攜程直播次日及以後下單的用戶佔比超過65%。此外，在攜程直播的主陣地微信小程序中，90後、00後的佔比超過60%。

另外，公司今年首推「星球號」，整合了社區、直播、商品旗艦店三大功能，玩法有點似現時Facebook page或微訊公眾號的功能。「星球號」是攜程今年發布的第一款營銷產品，攜程直播將商家開播功能開放在星球號。除直播間爆款產品外，品牌可以通過直播獲取的流量達至潛在用戶面前，提升非直播產品的銷量，而長隆度假區則成為首個設立星球號的公司。從此可見，公司在鞏固旅遊業務的同時，亦有意發展旅遊性質的營銷運營平台，擴大網上旅遊平台範圍。