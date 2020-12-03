內地旅遊業回暖國內遊復甦明顯　攜程現疫情以來首季度盈利

新冠肺炎疫情蔓延全球，多國實施旅遊禁令及入境限制，旅遊業大受衝擊。據內地各間線上旅遊平台近日出爐的第三季度報告顯示，各家主營業務全線復甦，旅遊業回暖迹象明顯，其中攜程在第三季度實現疫情以來的首季度盈利，經營性利潤率達到24%，淨利潤達16億元（人民幣，下同）。

攜程、途牛、同程藝龍、美團等內地線上旅遊平台，近日出爐第三季度報告。其中，攜程實現疫情以來的首季度盈利，集團的淨營業收入為55億元，環比增長73%；旗下Trip.com品牌的流量恢復至去年同期的70%。攜程主營業務收入環比增長均超過兩位數，其中住宿預訂業務營收環比增長98%，短途酒店預訂量同比增長約20%，業務交通票務營收環比增長66%。

途牛第三季度的淨虧損較上季度大幅收窄，經營現金流轉正，公司淨收入環比增長263%，成交總額環比增長超200%，其中定制遊成交總額環比增長超800%。

美團的第三季度報告披露，其到店、酒旅業務板塊，交易額和商戶端的營銷需求都呈現明顯恢復趨勢，季度收入達65億元；國內酒店間夜量恢復正增長達3.7%。

在布局社群營銷方面，途牛苔客渠道三季度成交總額環比增長超20倍。攜程直播間三季度的客單價達1300元，截至目前，直播矩陣成交總額累計超過24億元；覆購2次以上的用戶佔比超過60%，觀看直播次日及以後下單的用戶佔比超過65%。

隨國內跨省遊的開放，相關職業人才需求亦上升。據內地「BOSS直聘」發布的2020第三季度人才吸引力報告顯示，2020年三季度，旅遊業人才需求環比增長34.8%，位居所有職業崗位大類的前三位。

前瞻研究院指出，今年疫情影響或加速線上旅遊平台下沉探索速度，用戶規模依舊保持穩定增長；今年中國在線旅遊用戶規模預計約為4.32億人，同比增長4.6%。攜程預計，國內旅遊市場強勁復甦的態勢將會延續，國際業務在短期內仍受疫情影響。

（經濟參考報／澎湃新聞）