五新股同日上市　呢隻比醫渡更Hot！　中籤率僅0.43%｜新股IPO

2020年香港成為全球第二大新股集資市場，今年有望在一眾中概股回歸帶動，挑戰全球一哥地位。 今日便有5隻新股同日公布招股結果，部分券商下午開放暗盤交易。《香港01》為網民綜合五隻新股的基本資料和招股結果。

1. 醫渡科技

2021年「至Hot」新股之一醫渡科技（2158），今日公布招股結果。一手100股中籤率僅20%，以64.75萬份申請認購一手計，約12.95萬份獲分貨。抽200手方穩獲一手。

被譽為中國醫療SaaS第一股的醫渡科技，主要提供基於大數據和人工智能(AI)技術的醫療解決方案，向醫療行業的主要參與者提供服務並與之開展合作。根據安永報告，於2019年醫渡科技收入在中國所有醫療大數據解決方案提供商中排名第一，在中國醫療大數據解決方案市場中的市場份額為5%。

除了有醫療SaaS概念之外，醫渡科技更獲股王騰訊（0700）投資，首日招股已錄得破千億元孖展認購。

網上車市明日掛牌，其一手中籤率為0.43%。（資料圖片）

2. 網上車市

內地汽車資訊平台網上車市（1490）一手4,000股，中籤率只有0.43%，以24.5萬份申請認購一手計，約1,049份獲分貨。抽250手方穩獲一手。

網上車市主要有兩大業務，包括線上廣告服務及交易促成服務。公司於中國運營多家提供全面汽車資訊的線上汽車垂直媒體平台，廣泛分佈的資訊增加用戶流量，從而吸引汽車廣告商使用其廣告服務。

稻草熊娛樂創辦人，為著名影視及演員吳奇隆。（資料來源﹕北京稻草熊影視）

3. 稻草熊娛樂

投資者或者不認識稻草熊娛樂（2125），但其創辦人是台灣著名歌手、演員吳奇隆。

今早公布招股結果，一手1,000股中籤率6%，以21.58萬份申請認購一手計，約1.29萬份獲分貨。抽100手方穩獲一手。

稻草熊娛樂為中國主要的劇集製片商及發行商，涵蓋電視劇及網劇的投資、開發、製作及發行。公司的收入主要來自向電視台、網絡視頻平台或第三方發行商許可自製劇集播映權；來自網絡視頻平台或劇集製片商的買斷劇集播映權許可予電視台、第三方發行商或網絡視頻平台；據網絡視頻平台訂單提供定制劇集承製服務。

4. 現代中藥集團

現代中藥集團（1643）一手3,000股，中籤率10%，以2.34萬份申請認購一手計，2,343份獲分貨。抽15手方穩獲一手。

現代中藥集團主要從事生產中成藥，在中國提供中老年人士使用的非處方藥及處方藥。集團擁有59種中成藥產品，主要產品為補腎填精丸、氣血雙補丸、山玫膠囊、金匱腎氣丸、心安膠囊、加味逍遙丸、護肝片、加味藿香正氣丸及清瘟解毒丸。

5. 榮萬家

榮萬家（2146）一手500股，中籤率18%，以2.02萬份申請認購一手計，3,647份獲分貨。抽9手方穩獲一手。

榮萬家是一家於長三角地區及大灣區等重點區域的綜合性物業管理服務提供商。物業管理項目達272個，總在管建築面積為5,240萬平方米，覆蓋中國14個省、直轄市及自治區的30個城市。截至2019年底，以在管建築面積計，集團在整體中國物業管理行業的市場份額為0.2%。