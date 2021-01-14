醫渡科技（2158）一手中籤率20%　過百萬人熱抽　即睇你有冇中

2021年「至Hot」新股之一醫渡科技（2158），今日公布招股結果。一手100股中籤率僅20%，以64.75萬份申請認購一手計，約12.95萬份獲分貨。抽200手方穩獲一手。該股明天﹙15日﹚正式掛牌。

是次公開發售部份合共接獲117.4萬份有效申請，認購合共255.6億股發售股份，超額認購1,632倍。由於超額認購達100倍或以上，根據回撥機制，香港公開發售股份數目增至7,822.5萬股，由原本的10%增至50%。

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今年焦點新股巡禮︰

+ 5 + 5 + 5

醫渡科技獲股王騰訊（0700）有份投資，首日已錄得破千億元孖展認購。昨日更有傳機構投資者進行場外暗盤交易，於每股67元錄得成交，較定價26.3元高出154%。以每手100股計，未計手續費每手帳面賺約4,070元。

醫渡科技以招股價上限26.3元定價，集資淨額約39億元。醫渡科技計劃將集資所得款項淨額的35%用於增強核心能力，包括數據處理技術及機器學習算法，以及提升解決方案的能力；35%用於業務擴張，包括為現有及新市場開發新的應用程序及解決方案，以及相關銷售及營銷開支；20%用於通過戰略合夥關係、投資和收購來豐富其生態系統；10%用作營運資金。