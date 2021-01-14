醫渡科技認購人數破紀錄　13萬一手黨中獎　追揸沽前留意口罩收入

醫渡科技（2158）一共接獲117.4萬份有效申請，不計上市失敗的螞蟻集團傳獲155萬人認購，公司將破香港新股招股紀錄，超越工商銀行（1398）塵封14年的98萬人認購紀錄。

醫渡科技以上限26.3元定價，每手100股，公開發售階段獲1,633.84倍認購，一共接獲117.4萬份認購申請，中簽人數多達38.9萬人。

64.8萬名「一手黨」

細看招股結果分佈，公開發售總數1,564.5萬股，由甲乙組平均分配，其中甲組獲112.99萬份申請即認購500萬元以下，乙組獲4.4萬份申請即認購500萬元以上。

甲組中64.8萬人為「一手黨」，一手中籤率20%有13萬名「一手黨」有幸「中獎」。投資者認購200手穩中一手；認購500手則穩中兩手；認購1,000手將穩中三手。乙頭申購2,000手穩中5手；頭鎚飛申購78,225手將穩中65手。

國際發售錄得超額認購約33.4倍，發售股份最終數目為7,822.5萬股，相當於發售股份總數的50%。假設超額配股權獲悉數行使，基石投資者佔發售股份的百分比將為34.4%，佔已發行股本的6.69%，禁售期為六個月。

賣口罩令收入大升

財務數據方面，2018財年至2020財年公司總收入分別為2,300萬元（人民幣．下同）、1.02億元及5.58億元，年複合增長率高達395.5%；同期錄得淨虧損9.78億元、9.34億元及15.11億元；毛利則由負轉正，分別為負93.4萬元、571.3萬元及1.47億元。

公司目前經營三大業務分部（詳細業務分析：醫渡科技｜首日孖展破千億 超購逾250倍 聶Sir料走勢遜京東健康），分別是大數據平台和解決方案、生命科學解決方案、健康管理平台和服務。

但要留意的是，醫渡科技的收入在2020財年高速增長，是由於銷售防疫用品（N95口罩、非醫用一次性口罩及其他醫療器械）的交易計入大數據平台及解決方案。其中，截至2020年3月底財年，防疫用品收入為4,766萬元，截至6月底止三個月則為7,680萬元。

公司指，如扣除防疫用品的一次性收入，截至6月底三個月公司收入將由1.7億元降至9,360萬元。

高寶證券李慧芬：升幅不超五成可追

高寶集團證券執行董事兼分析員李慧芬認為，如醫渡科技暗盤或首日升幅不超過50%，可考慮追貨，作短線一至兩星期內的炒作，預計股價有機會升至50元，但要留意這段時間股價波幅將會較大，及農歷新年前平倉盤。

另一做法則是長線持有，她指醫渡科技的業務長線前景可觀，因醫療服務需求龐大，內地「十四五」規劃當中將著重醫療板塊，醫渡雲管理醫療服務、病人等數據，為未來焦點和方向。