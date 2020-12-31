醫渡科技｜首日孖展破千億　超購逾250倍　聶Sir料走勢遜京東健康

騰訊（0700）有份投資的醫渡科技（2158），首日已錄得1,040億元孖展認購，超額認購逾250倍，其中耀才借出189億元、信誠借出168億元，富途借出129億元，為目前眾多新股IPO之最。

醫渡科技今起至下周四（1月7日）招股，擬發行1.56億股股份，公開發售佔10%，國際配售90%，招股價介乎23.5至26.3元，集資最多41.1億元，每手100股，入場費2,656.5元，預期1月15日上市，聯席保薦人為高盛、中金。

聶Sir：暗盤升幅或達四至五成

獨立股評人聶振邦表示，醫渡科技入場門檻較低，超購100倍以上，公開發售將回撥至50%，回撥機制有利增加散戶分貨機會，預期抽80手至100手已可穩中一手。他指，對比京東健康（9618）招股期間，回撥機制較傾向機構投資者，最後公開發售僅由5%至11%，造成貨源歸邊，今次醫渡科技派貨料較多下，即使暗盤有機會高開四至五成，首掛升幅可能收窄至只得一成。

高盛日前發表報告，給予醫渡科技估值介乎293億至403億元，相當2023年9至12倍的市銷率。聶Sir指，雖較招股區間市值211.9億至 237.1億元有不少上升空間，非常吸引，但提醒當中涉及很多潛力考量。

他又指，投資者應留意撇除公允價值變動及上市開支等之後，醫渡科技過去3個財政年度仍錄得經調整虧損2.53億元（人民幣．下同）、4.19億元及3.22億元，加上，上個財政年度毛利率僅26.3%，尚不足三成，意味短期內虧轉盈的機會不大。但他看好該股的基石投資者陣容，指基石認購股數佔招股規模約四成，是較高比例，相信能給予市場信心。

創辦人分析師出身

有「醫療AI和大數據」概念的醫渡科技，由現年僅36歲的創辦人宮盈盈（宫如璟）於2014年成立。公司為主要醫療行業參與者（包括醫院、製藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者以及監管機構及政策制定者）提供服務。

招股書顯示，宮盈盈於Credit Suisse First Boston、Global Infrastructure Partners LLP、德意志銀行及安邦保險集團就職期間，參與大量首次公開發售、併購及其他股權投資交易。

醫療大腦YiduCore

公司自主研發的「醫療大腦」YiduCore，可分三個層面理解，第一層是數據處理能力，能夠將中國醫院信息技術系統上的原始和分散的數據，以快速、準確和低成本的方式匯集和轉化為可計算、結構化和標準化的數據；第二層是透過不斷被強化和擴展公司的醫療知識、洞見和疾病模型，為客戶提供各種用例的數據分析驅動型解決方案；最後一層是在數據處理能力和醫學知識的基礎上，開發的特定場景的運營和服務能力。

三大業務分部

公司目前經營三大業務分部，一是大數據平台和解決方案，為醫院的廣泛應用場景 和解決方案賦能，例如醫療研究、臨床診斷和治療及醫院運營管理，幫助幫助監管機構及政策制定者匯集數據，以助公共衛生監控、疫情響應及人口健康管理。

二是生命科學解決方案，向製藥、生物技術和醫療設備公司，以及其他參與臨床開發過程的公司提供分析驅動型臨床開發、基於真實世界證據（RWE）的研究以及數字化營銷解決方案。

三是健康管理平台和服務，以「因數健康」為品牌的研究驅動型個人健康管理平台，幫助醫生進行研究和管理患者，平台2020年推出以來，活躍醫生的數量由6月底的7,000名增加至9月底的29,900名。公司還以「因數雲」品牌向保險公司和代理機構提供保險科技和疾病管理解決方案。

賣防疫用品大賺逾1.2億

要留意，截至2020年6月底止3個月，公司收入按年大幅增長586.7%，至1.7億元（人民幣．下同），主要由於大數據平台及解決方案的收入增長，計入了銷售防疫用品（N95口罩、非醫用一次性口罩及其他醫療器械）的一次性收入7,680萬元，這筆一次性收入於3月底止三個月為4,765.7萬元，即總計半年收入增多1.24億元。因此，在計算財務數據時，宜剔除這筆與業務表現無歸的一次性收入。