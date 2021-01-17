陳茂波：最新失業率勢衝破近16年高位

財政司司長陳茂波今日（17日）發表網誌表示，自去年11月底爆發第四波疫情以來，香港政府實施了一連串的收緊措施至今已一個多月，確診數字由高峰時每天逾一百宗至目前每日仍有數十宗，疫情可說是仍然反覆。

他表示，非常理解這些限制措施確實對經濟民生產生相當沉重的壓力，尤其是許多企業已咬緊牙關支撐了一段相當長的時間。許多業界均指，現時不少中小企和自由工作者正掙扎求存，願意主動引入加強的防疫措施，藉此希望換取盡可能部份恢復營業、恢復進行一些活動讓市民有多一點喘息的空間。

陳茂波指，雖然香港經濟去年第三季、按季已扭轉萎縮趨勢，而2021年全年亦很可能恢復正增長，但目前的狀況仍非常嚴峻。（資料圖片／李澤彤攝）

陳茂波指，雖然本港經濟去年第三季按季已扭轉萎縮趨勢，而2021年全年亦很可能恢復正增長，但目前的狀況仍非常嚴峻。就破產管理署最近公布的數字為例，去年破產申請宗數接近8,700宗，按年增了6.6%；提交強制清盤呈請亦有約450宗，按年升7.2%。

預算案要及早部署和投資未來

12月香港採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛亦趨向悲觀。而即將公布的最新失業率（去年10至12月），在第四波疫情衝擊下，勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。他稱，在財政預算案諮詢期間也收到不少業界代表反映，若疫情持續，恐怕在農曆新年後更多零售、餐飲等行業將會面臨結業和裁員。

新一份財政預算案將在下月24日公布，陳茂波指，在編制時既要考慮現時疫下市民的需要，也要及早部署和投資未來。這在科技變革和疫情催生了消費行為及商業模式轉變的今天，顯得尤為迫切。