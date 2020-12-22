萊坊：樓市再度冷卻　裁員凍薪削弱購買力　明年樓價估跌5%

萊坊最新發佈的《香港每月物業市場報告》指出，甲級寫字樓租金在11月份下跌的勢頭持續，但租金的跌幅較過去數個季度收窄。如港島區方面，不少跨國公司在寫字樓租賃計劃上，均採取觀望態度，相反中國內地的租戶，看準現時的市場低迷的環境，正擴大在港的經營規模。

港甲廈租金續跌 吸內地企業進駐

萊坊認為，踏入2021年，特別是核心區的業主將繼續以有競爭力的租金以吸納租戶續租和填補空置面積，預計明年核心區甲級寫字樓的租金將下跌5％至10%，非核心區的租金跌幅較細，約0至3%。

對於租戶來說，九龍東例如九龍灣及觀塘這些非核心區有較多實惠的整合方案，故區內租賃活動依然活躍，不過，企業都不願意在搬遷上花費大量資金，故交易均以續約為主。該行預計，九龍區寫字樓的租金在明年首三季會有溫和的跌幅，並在第四季會反彈、止跌回升。

裁員減薪 將削樓市購買力

住宅方面，一手住宅在11月熱銷後，再次冷卻下來，加上近日政府實施更嚴格的社交距離限制，住宅銷售和租賃市場的活動放緩，準買家和租戶採取觀望態度，市場睇樓的查詢減少。然而，一手豪宅市場依然錄得多宗受注目的交易。

展望未來，失業率高企和經濟衰退將繼續對樓市帶來壓力，相信大規模裁員和無薪假期將在明年持續，薪酬加幅預期輕微甚至沒有增幅，將削弱購買力，故預計明年一般住宅物業樓價將下跌5%，豪宅樓價會向下調整0至5%。

限聚下，住宅租、售活動放緩，準買家和租戶採取觀望態度，睇樓的查詢減少。（資料圖片）

明年零售物業租金估跌10％至15%

零售物業方面，零售銷售數字仍呈下跌趨勢，但跌幅為過去16個月以來最細。業主及租戶均積極展開各種推廣活動，刺激消費。

第四波疫情雖然削弱聖誕消費氣氛，但與過去幾波疫情相比，消費者已愈趨習慣在遵守社交距離的環境下購物和用餐。該行預計未來數月，零售銷貨金額的跌幅將收窄，明年整體零售物業租金將下跌10%至15%。