中國商務部部長鐘山：建設更高水準開放型經濟新體制

《人民日報》1月18日發表中國商務部部長鐘山的文章指出，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。過去40多年中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國經濟實現高質量發展也必須在更加開放條件下進行。中共十九屆五中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出建設更高水準開放型經濟新體制，這要求在穩住外貿外資基本盤基礎上，全面提高對外開放水準，促進內需和外需、進口和出口、引進來和走出去協調發展，持續推動貿易和投資自由化便利化，打造中國商品、中國投資、中國服務品牌。

文章指出，要建設對外開放新高地。中國已設立21個自貿試驗區，出臺海南自貿港建設總體方案，進博會成為新時代對外開放里程碑。未來需要更好發揮示範引領作用。一是高水準建設自貿試驗區。進一步完善區域佈局，賦予自貿試驗區更大改革自主權，加強差別化探索，形成更多制度創新成果。二是穩步推進海南自貿港建設。以貿易投資自由化便利化為重點，促進要素跨境自由有序安全便捷流動，建設中國特色自貿港。三是發揮好進博會等重要展會平臺作用。打造國際採購、投資促進、人文交流、開放合作平臺，確保進博會越辦越好。拓展廣交會、服貿會等重要展會功能，培育更多有國際影響力的展會平臺。

文章稱，要構建面向全球的高標準自由貿易區網絡。隨著《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署，中國已與26個國家和地區簽署19個自貿協定，有力促進了貿易投資自由化。當前區域經濟合作勢頭加快，實施自貿區提升戰略的重要性更加凸顯。一是優化自貿區佈局。加快中日韓等自貿協定談判，推動亞太自貿區進程，同更多國家和地區開展自貿協定談判。二是提升自貿協定水準。不斷提高貨物貿易自由化便利化水準，推進高標準服務投資負面清單談判，積極參與新議題談判。三是用好自貿協定成果。做好自貿協定推廣與實施，進一步提高自貿協定利用率，幫助企業用足用好相關優惠政策。