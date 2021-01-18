21內房首周發80億美元債　渣打嚴守敬：料春節前仍然踴躍

渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，今年首個星期（1月4日至8日）亞洲區發債情況暢旺，有36個債券發行，涉及共200億美元集資規模，包括有21間內地房地產公司共涉80億美元，他形容情況很誇張，即使很多公司在低息情況下，延長到期日，亦沒有令投資者意欲減少，他預計目前至下月春節期間，都會有很多中資企業發債。

他認為，今年首星期亞洲發債如此暢旺，部分歸因於去年底內地有數宗違約事件，令債市有些波動，部分發行人遂選擇今年初才發行。至於內房積極發債，他說1月份是中資房地產發債活躍的月份，因有公司要部署全年計劃，多會選擇年初先做一輪發債，亦相信有公司擔心倘不現時發債，後期市場資金沒那麼充裕時，可能會影響認購反應。

他續指，內地法規下，近兩年內房在境外發債都只能用來做再融資 （refinance），用新的美元債取代舊美元債，而非發行新額度債券。該星期有至少兩間內房公司，發行低至息口3厘多的10年期債。他相信市況好，多投資者追捧，首周亞洲發債的熱烈反應，是市場熱熾追求買債的影響，大於銀行限制內房融資的「三條紅線」政策的影響。

渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬預期，目前至下月春節期間，會有很多中資企業發債。（資料圖片）

亞洲（日本除外）發債量去年創紀錄

嚴守敬回顧去年亞洲（日本除外）發債量繼續是創紀錄的一年，G3貨幣（美元、歐元，以及日圓）債券發行額約3,480億美元，高於2019年的約3,370億美元。環境、社會和管治（ESG）G3貨幣債券方面，去年亞洲（日本除外）發行額242億美元，當中132億美元屬綠色債券，中國、香港涉及的發行額佔92億美元。

去年全球央行有刺激措施，令銀根很充裕。他指，很多公司都爭取機會發債融資。疫情嚴峻的時期，很多歐美企業擔憂資金流問題，一待市場穩定，都發行大量甚至多於其自身平時需要的債券，而應變未來的不穩定性。亞洲方面，銀行對許多企業仍很支持，故沒有出現很多公司不理價錢而發債的情況。

發債成本低於銀行貸款 疫情無礙發債

他又提到，去年投資者、發行人及銀行開始在家工作，沒影響債券發行。「有過往以為一定要做實體路演才可發債的首次發債公司，去年都選擇網上、電話會議形式介紹自己，然後發債亦都成功。」新常態下，毋須面對面、外遊見投資者才可獲得對方投資，亦因為在家工作，減少了路演所需的時間，相對而言，投資者、發行人及銀行則有更多時間做更多債券工作。他稱，實體路演通常涉數天時間去不同地方進行，目前一兩日的電話會議已可覆蓋到全部的投資者，加上去年息口低，公司今年都拿到發債最低的息率。「很多有5至7年沒發過債的公司，見到發長期債的成本很便宜，平過中長期的銀行貸款，都出來發債。疊加因素下令去年債券發行量比2019更多。」他展望今年亞洲（日本除外）發債量有可能超出去年。