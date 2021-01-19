北水湧港│北水圖搶佔外資地位　港股開年跑贏全球

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-01-19 22:43

港股市場一直是外資的主場，佔其大市成交額逾8成，不過，近期北水湧港和美國的投資禁令，令此情況出現微妙的變化，北水正逐步爭奪港股的定價權，同時亦促進港股成交及回報。

港股經過2019年結構上的改革，容許中概股第二上市和未有盈利的生物科技股上市，港股市場開始活躍。國盛証券表示，在規模上，截至2020年底，港股通累計淨流入規模已達1.73萬億元，持有港股市值近2.1萬億元，佔港股總市值4.4%的比重，較2017年的低於2%大幅提高；在交易層面上，根據港交所數據，2018、2019年北水交易額佔港股成交約11.7%，經過港股在2019年改革後，估計港股通參與的交易在2020年已佔港股市場總成交額提升至18%左右。

2021年伊始，北水大舉流入港股，每日以逾百億元的驚人速度買入，最近2日淨買入達200億元以上，昨日淨流入230億元人民幣，今日更錄得淨流入266億元人民幣，再創開通以來的新高，2日合共淨流入486億元。而佔港股成交亦日益增多，由去年的18%，增至現時25%以上，最近兩日北水交易額更增至約33%，可見積極地在港股交易。

今年已逾1800億元湧港

根據Wind資料，滬、深港通自開通開以來，港股市場累計淨吸資19,156億元，今個月已有1,852億元淨流入。最近7日，北水主要買入騰訊（0700）、中移動（0941）、中海油（0883）、中芯（0981）、美團（3690），分別達312億元、273億元、90億元、58億元、40.4億元。

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀在亞洲金融論壇（AFF）上表示，隨着中美逐步減少雙方的經濟倚賴，去年港股「南向通」及「北向通」資金均有倍數增長，面對在美國上市的不少中概股考慮回流香港作第二上市，南北向資金增長在本月持續。

（2021年伊始，北水大舉流入港股，每日以逾百億元的速度買入，最近2日淨買入更達200億元以上，創開通以來的新高。資料來源：Wind）

基金重倉騰訊

公募基金的規模和數量亦節節上升，至昨日共有1,639隻公募基金可通過滬、深港通投資A股及港股，規模達22,932億元。

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團上市觸礁，此前為投資螞蟻新股而生的5隻螞蟻戰略配售基金，在監管要求下讓投資者退款，並作出了按淨值退出後轉為場內上市型開放式基金的安排。華夏、匯添富、鵬華、中歐、易方達五家基金公司早前發行的螞蟻集團戰略配售基金發布上市交易公告書。數據顯示，５隻基金的港股配置佔比均超20%，尤其是騰訊，被5隻基金共同重倉持有。

（可通過滬、深港通投資A股及港股的公募基金規模達22,932億元。資料來源：Wind）

國盛証券：港股市場將迎來一輪「明明白白」的牛市

大批資金湧港並非空穴來風。縱觀去年環球股市均處於牛市狀態，屢屢破頂創新高，唯獨港股表現實屬大落後。

國盛証券表示，在2021年隨着全球經濟復甦、風險偏好提升、南下和海外資金共同流入等多重因素推動下，港股市場將迎來一輪「明明白白」的牛市。

恒指去年跌3.4%，表現落後全球，但在今年開始的短短半個月，恒指回報跑贏環球其他地區，恒指累計回報達8.8%，國指回報達9.2%，恒生科指更升11%。

相較之下，上證今年升2.7%，滬深300指數升4.3%，日經225指數升4.3%，韓國綜指升7.6%，台股升7.8%。外圍方面，美國道指升0.7%，納指升0.9%，標普500指數升0.3%，英國富時升4.7%，法國CAC指數升1.6%，德國升1.4%，可見資金流入港股追落後。

如果港股今年一如國盛証券所指的牛市，北水年初搶閘買入，持股至年底，料會錄得豐厚回報。然而，港股近期升幅甚急，恒指年初累升2411點，而14 RSI升至近85水平，屬嚴重超買水平，短期宜留意震盪風險。