北水掃港股　5新寵具潛力　黃國英︰內地基金贏開錢　會繼續買貨

踏入2021年，港股成交暢旺，恒指由年初開局至今，累升逾千點，重上28000點水平。每日逾千億元成交之中，北水大軍功不可沒。根據港交所披露的港股通資金數據，開局首7日北水淨流入逾957億元。其中，北水最愛非贛鋒鋰業（1772）莫屬，持股逾50%，該股去年股價飆升逾四倍。前車可鑑，《香港01》盤點160隻北水持倉逾一成的股份，發掘5隻潛力股，有機會更上一層樓。

據彭博統計，去年港股通南下資金創新高，2021年氣勢不減，首4個交易日 （1月4至7日），港股通日均成交達530億元，佔了港股總成交約15.5%，是去年日均成交240.4億元的一倍。彭博報告指出，今年內地投資者仍會繼續透過港股通買入港股，因他們要加強海外資產配置，以及因人民幣升值，在AH股折讓擴闊下，港股估值吸引。

受禁令影響，美資狂沽中移動，惟北水力托。﹙資料圖片﹚

中移動大受追捧 逾百億資金撐股價

上周五個交易日中，最受北水捧場的港股依次為中國移動（0941）、騰訊（0700）、中芯（0981）、中海油（0883）、美團（3690）、思摩爾（6969）。中移動淨流入215.2億元、騰訊136.4億元、中芯國際61.52億元、中海油43.04億元、美團17.33億元、思摩爾國際14.07億元。

單計上周五 （8日），在美制裁令下，高息股中移動獲111.3億元北水淨買入，其餘九大港股通活躍港股合共淨流入只有54億元，約為中移動的一半。

而截至本周二（12日），北水持股達一成或以上的股份達160隻，達兩成以上的亦高達67隻；持股最多的五隻依次為贛鋒鋰業、保利物業 （6049）、華能國際電力 （902）、華電國際電力 （1071）及天津創業環保（1065），持股比例分別是50.81%、47.64%、43.54%、41.68%、40.37%，認真誇張。

北水持股達一成或以上的港股，高達160隻。﹙資料圖片﹚

北水愛股尋寶 贛鋒鋰業成股王

回顧這五隻股份過去一年股價表現，贛鋒鋰業最勁，爆升逾四倍，其次為保利物業，升約四成，天津創業環保則升約兩成。值得留意的是，北水已持有華能國際電力及華電國際電力五年，加上是舊經濟股，故這兩隻股份上升動力不及其它新寵，年內跌約兩成。

贛鋒鋰業生產鋰電馳，具備近日熱炒的電動車概念。2018年10月上市，招股價16.5元，首日開市價更破發，一度跌至11元水平。同年11月已納入港股通名單，兩年來股價一直浮沉在13至14元之間，翻查CCASS數據，代表深股通的倉位的中國證券登記結算有限責任公司在2019年逐步吸納該股，持股由2018年年尾約4%，躍升至2019年12月底的28.14%，超越2018年持股最多，達27.85%的花旗銀行。截至周二數據，深股通持股50.81%，而花旗持股則回落至14.27%。在北水密密加持下，贛鋒鋰業股價不負眾望，大升逾四倍，北水「造王」能力不容置疑。

追蹤北水手影 五股具潛力

事實上，在160隻北水愛股之中，不乏近兩年才上市的半新股，在短時間內已受到北水青睞，在港股通持股比例逾一成，有機會成為下一隻贛鋒鋰業！其中，包括微盟集團 （2013）、錦欣生殖 （1951）、心動公司 （ 2400）、海爾智家 （6690）及康龍化成 （3759），北水持股比例分別是23.29%、20.25%、14.95%、12.28%及12.24%；前三者去年股價表現分別是3.11倍、五成、1.75倍；康龍化成則大升兩倍。海爾智家上市僅兩星期，已獲北水掃貨逾一成，該股至今已較上市價24元升四成。

這五間公司分佈不同行業，Saas、醫藥、手遊及家用電器，不集中於新經濟科網股。參考過往北水掃貨模式，贏開就繼續增持，這五隻股份上市時間短，已持股逾一成水平，在北水「加持」下，未來股價發展可看高一線。

黃國英坦言，全球股市進入了大牛市，港股已經很「冷靜」。﹙資料圖片﹚

黃國英：炒災後經濟復甦

豐盛融資資產管理董事黃國英表示，近日港股通淨流入最多的中移動及中海油，都是美資不能買的公司，美資一邊被逼沽貨，令股價回調，中資見估值吸引就追貨。加上，市場看到美國不是真的能為所欲為，中芯被拋售後都能迎來反彈，基金就敢追之後的「受害者」。「基金都是睇估值，A股市場都出現『抱團』情況，即全部人都持有表現好的股份，例如茅台（600519），個個都有貨，而且已經升了很多，你還敢追嗎？要在A股市場找股份跑贏大市不易，茅台與騰訊比，騰訊值博率比較高，起碼故事都吸引點」。此外，他亦提及現時內地的基金愈來愈多，「之前一直贏開錢，現在自然會一直繼續買貨」。

至於今年的牛市，是否2015年「大時代」翻版，快上快落，黃國英就認為不太像，反而像1997年金融風暴或2003年沙士後時期，是大災難後的經濟復甦，「現時投資已經不是講估值，是炒未來的憧憬。」他坦言，全球股市都進入了大牛市，相比美股，甚至亞洲其它股市，港股已經很冷靜，「韓國股市一個月升超過一成，一個指數升咁多是很驚人。」他認為港股正處於牛市中段，現時策略宜跟勢炒，盡量不保留現金。