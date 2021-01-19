本港餐飲業失業率高企　黃家和﹕3000間食肆處瀕臨結業邊緣

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-01-19 19:25

本港最新失業率升至6.6%，為16年以來新高，其中餐飲業因晚上６時後禁堂食而大受打擊，行業失業率處於雙位數。有業內人士表示，期望政府可以放寬晚上堂食時間至最遲晚上9時，以及讓餐廳做小規模春茗活動，減輕業界經營壓力。

近日疫情持續反覆，政府繼續延長社交距離措施及晚市堂食禁令，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，過往農曆年期間，業界一個月可做到100億元生意，惟因政府實施社交距離措施，現時生意只剩三成，即使有外賣生意及年糕等銷售，也難以彌補生意跌幅。餐飲業界現時對政府在農曆新年前放寬限聚措施「打定輸數」，只希望政府盡快控制好疫情，並在農曆新年後有限度放寬限聚措施，例如：把食肆晚市禁堂食令生效時間由晚上6時，延遲至8時、9時；讓餐廳做小規模的春茗活動，以減輕業界經營壓力。

港府將在1月和2月向受影響行業發放第四輪防疫抗疫基金資助。黃家和說目前全港有3,000間食肆在瀕臨結業邊緣，業界普遍持觀望態度，冀收取資助後再決定是否結業。如果疫情未有舒緩，相信這批食肆難逃結業命運，估計會有3萬名員工飯碗不保，並會把餐飲業失業率由15.2%推高至18%。

黃家和說目前全港有3,000間食肆在瀕臨結業邊緣。

他續道即使政府在下月推行疫苗接種計劃，但全港接種需時，預期要在下半年至今年年底才可以讓大部份市民完成接種，加上部份市民未必會想打疫苗，因此經濟復甦仍會較為緩慢。失業率高企，市民消費意欲下降，短期內本港亦難以開關，缺乏訪港旅客帶動下，相信市況不會太大改善。

中大經濟學系副教授莊太量覺得，現時整體環球及本港經濟都是向好，不少行業的失業率已經回穩，失業率「上上落落」主要因為港府收緊社交距離措施，導致零售、餐飲、美容業及健身行業等等生意受影響，相信隨著中國經濟持續增長，將會有利轉口貿易及金融業，加上本港即將啟動大規模疫苗注射計劃，本地消費氣氛有望逐漸好轉，估計失業率會在2月時見底。

對於許多市民期望港府在新一份財政預算案派錢，莊太量坦言即使上一次政府派錢，市民也是把這筆款項儲起，對提振消費並無太大作用，因為不太建議政府再次推出一次性派錢措施，反而應該針對性地幫助受影響的行業。