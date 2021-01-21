拜登上場｜中概股回流能否持續？　華興證券：香港仍是首選上市地

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-21 15:15

在美國時間1月20日，美國民主黨拜登就任第46屆美國總統。拜登正式上場，接替特朗普，意味中美關係、央行貨幣政策、市場形勢均出現明顯轉變。

拜登上任前，已宣布將推出高達1.9萬億美元的紓困方案，而新任財長耶倫（Janet Yellen）已表示，上任後首要是尋求通過1.9萬億美元的刺激經濟措施，未來更必須做得更多。

1.9萬億美元的刺激方案，相當於超過14萬億港元的資金，對投資市場種下強心針。踏入2021年不及一個月，美股三大指數已屢創新高，投資情緒持續熾熱。

不過，「FAANG」似乎成為過氣的投資主題，落後一眾熱炒板塊。近日更有報道指，拜登考慮在白宮設立反壟斷主管一職，專注於競爭政策和反壟斷相關問題，意味一眾科網巨擎有可能在未來陷入反壟斷監管的陰霾。

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指，一家企業是否選擇赴美上市或持續在美上市，不完全是因為迴避上市及監管規則的重大變化和劇烈波動風險。（受訪者提供）

中概股回歸是逐步過程、長期故事

相反，中概股在美股市場成為「新寵」，近期的升幅尤其凌厲，跑贏一眾美股。其中近期最牛的中概念富途（美：FUTU）從2020年的低位8.16美元，累升逾10倍至近期的90美元水平。電動車蔚來（美：NIO）更是從低位2.11美元勁升至今年高位66.99美元，升幅達30倍。

由2020年，中概股的成交額逐漸增加，開始成為美國交易所的中流砥柱，不少資金積極交投，絕對是其他交易所覷覦的對象。可是，由於中美關係撕裂，經參眾兩院通過、前美國總統特朗普簽署《外國公司問責法案》後，不少在美上市的中資企業已經加快回港上市的步伐。如今拜登上場，又會否扭轉中概股回流的趨勢？

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指，一家企業是否選擇赴美上市或持續在美上市，反映企業長期的、戰略性、商業化的考量，以及希望在資本市場上獲得更高的關注度、估值水平和交易量，而不完全是因為迴避上市及監管規則的重大變化和劇烈波動風險。

他坦言，中概股的回歸將是逐步的過程和長期的故事，而不會是迅速退潮褪色的熱話。至於《外國公司問責法案》與中國相關法律法規存在衝突，龐溟認為《外國公司問責法案》相比特朗普建議的方案較為溫和，未來有空間合作和談判。

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料今年逾10家中概股回歸 香港成首選

龐溟預計，今年中概股回歸趨勢將會延續，全年有望有超過10家以上的中概股考慮以第二上市，或再上市方式回歸內地或香港。對於一眾有可能尋求第二上市或再上市的在美中概股而言，相比A股市場，預計其出於境外融資需要、行業受監管情況、VIE結構上市便利度等各方面考慮，現階段優先考慮的上市地仍將是港股。

據報百度（美：BIDU）已安排高盛和中信為其上市保薦團隊，預計農曆新年後正式在港提交上市申請。另外，被譽為「90後第一股」的bilibili（美：BILI），據報已以保密形式入表，向港交所申請在香港二次上市，初步計劃3月招股。

至於騰訊音樂（美：TME）亦有傳與財務顧問就第二上市初步進行磋商，計劃集資約20億美元，折合相當於約155億港元，並可能以企業版「同股不同權」上市。而其餘潛在第二上市的中概股則包括唯品會、愛奇藝、拼多多。