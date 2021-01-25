中手游拓海外華人市場　暫無意再融資或出售公司

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-25 00:00

中手游（0302）宣布，上周四（1月21日）在港澳臺地區推出手遊《新射鵰群俠傳之鐵血丹心》，截至公測前一周，收獲逾100萬的玩家預約。

中手游始創人、執行董事兼副董事長冼漢廸接受訪問時指，《新射鵰群俠傳》是中手游拓展海外市場的「第一炮」，希望年內海外市場能佔公司收入的2%，形容是「零的突破」。他說，選擇香港作為出海首個目的地，是因該遊戲以金庸武俠小說作主題，而香港是武俠文化發源地，且港澳臺皆為繁體字市場，人口不少。

他又說，未來希望繼續拓展全球華人市場，包括日韓、東南亞、歐美等，「內地研發遊戲固定成本高達數千萬、上億元，如果把遊戲賣到更多國家，會回收更多的錢，在我們的發展路途上是『必須行』，加上在內地打磨出來的經驗，令我們可以衝出內地到海外市場。」

問到假如疫情過去，手遊行業的前景，冼漢廸指，疫情衍生電商、在家娛樂等宅經濟，遊戲市場亦是其中一個受惠行業，雖然遲早會恢復常態，但相信遊戲業百花齊放，好遊戲如有好口碑，玩家一樣會選擇，不會影響遊戲收入。

無意融資及出售公司

中手游去年11月宣布配售1.8億股股份，淨籌5.37億元，冼漢廸指，公司暫未有融資計劃，現時公司現金充裕，足夠內地及海外市場推廣等支出。

日前傳出字節跳動有意收購，惟中手游其後已發公告澄清，冼漢廸指，希望藉公告向字節跳動或任何買家發放訊息，公司無意賣盤，希望扎實做好遊戲，「我們也有小小夢想，不是一個想賣的時候，平台做得好開心，仍有很多事情想做」。