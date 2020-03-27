中手游去年純利跌20%　行政開支大增291%

中手游（0302）公布上市後首份業績，去年純利2.48億（人民幣．下同），按年跌20%；每股盈利13.15分，派末期息3.55港仙。

期內，經調整淨溢利按年升82%至6.1億元。收入按年升90%至30.4億元。毛利按年升103%至10.8億元。

月付費用戶增55%

截至去年底，每月付費用戶數為120萬人，按年增55%；月活躍用戶1,593萬人，按年增44%；新增加8570萬名遊戲註冊用戶，按年增28%。

平均付費用戶轉化率為7.5%。每位付費用戶每月平均收益為210.8元，前一年為171.7元。

來自遊戲發行業務的收益達到25.5億元，按年升82%；遊戲開發業務收益達4.2億元，按年增長137%；IP授權業務收益為6,190萬元，按年增長248%。

中手游今年將推38款新遊戲。（官網截圖）

2020推出38款新遊戲

中手游指，預計2020年推出38款新遊戲，包括「軒轅劍：劍之源」、「新射雕群俠傳：鐵血丹心」、「真 · 三國無雙： 霸」等。自主開發遊戲方面，將推出包括 「雷霆霸業2」、「聖龍傳奇」、「魔域重生」、「仙劍奇俠傳7」等9款新遊戲。

集團預期，IP授權業務會受惠於仙劍奇俠傳25周年大型主題活動，於2020年度實現更佳的收益增長。另外，又預期包括「Age Of Myth Genesis」（創世之爭）、「真 · 三國無雙： 霸」及「全明星激鬥」等多款遊戲上綫，來自海外的收益的規模及佔比將會大幅度提升。

行政開支大增291%

公司行政開支增加291%至5.8億元，當中主要由於薪酬及福利由3,200萬元大幅增至3.4億元，集團指向若干選定僱員應計以權益結算以股份為基礎開支人民幣3.04億元，以作為就過去數年業務及成功上市成就的貢獻的認可。