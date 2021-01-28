世界黃金協會：2020年全球黃金需求量跌14%　創11年新低

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-28 17:50

世界黃金協會表示，2020年第四季度的全球黃金需求（不含場外交易）為783.4噸，按年下降28%，是自2008年第二季度全球金融危機爆發以來的最低位，2020年全球黃金需求量下降14%至3,759.6噸，2009年以來首次低於4,000噸。第四季度全球金飾需求為515.9噸，按年下降13%。全年總量為1,411.6噸，較2019年下降34%，創下了協會紀錄中的年度新低。

協會指，儘管相比需求嚴重萎縮的第二季度，第四季度的金飾銷售已有穩步改善，但全球各地的消費者仍在疫情封鎖、經濟疲軟和高金價的影響之下。第四季度金條和金幣需求按年增長10%，帶動年度零售投資總量按年回升3%，達到896.1噸。

2020全年黃金ETF流入量創下紀錄，全球黃金ETF持倉量增長了877.1噸。協會指，2020年央行購金步伐大幅放緩，下半年此趨勢體現尤為明顯。全年央行的淨購金量為272.9噸，按年下降59%，其中86%為上半年購入。全年黃金總供應量為4,633噸，減少4%，是自2013年以來最大的年度降幅。供應下降的主因在於疫情對金礦生產的擾動。

協會亦指出，2020年珠寶首飾所涉的黃金消費量，是1,411.6噸，按年跌34%，創紀錄以來最低。