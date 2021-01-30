有五隻藍籌不入北水法眼　專家話呢隻較看好｜投資理財

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-01-30 10:00

踏入2021年，港股市場已為投資者帶來驚喜，由去年表現落後全球，搖身一變成為表現最佳的市場之一。恒指由去年12月底的27231點，一度衝高至3萬點之上，全月進賬1,128點。大市突然發力，動力來自內地投資者。這一波「北水來襲」既讓港股處身一片繁榮景象，其鍾愛的股份，更紛紛破頂，包括股王騰訊控股（0700）升穿700元，去年11月才成為藍籌参的美團（3690），亦首破400元大關；港交所（0388）更成為「啡底股」。

可是投資者天生有偏好，市場上總有不獲北水垂青的股份。翻查資料顯示，一眾藍籌股中，有不少股份北水甚少參與，既有老牌地產股恒地（0012），亦有長年向股東派發股息及紅股的煤氣（0003）。為何此等被以往被視為「責倉貨」的股份，北水不愛護有加？投資者應隨北水步伐或是逆水行舟而吸納？不如看看專家的意見再作決定。

「北水大媽」不睇好的5隻藍籌股

記者統計了52隻藍籌股，發現當中有五隻特別遭「北水大媽」冷落的股票。他們的共通點都是舊經濟股，分別是中銀香港（2388）、百威亞太（1876）、港鐵公司（0066）、恒基地產（0012），以及中華煤氣（0003）。

五隻被「北水大媽」冷落的藍籌股。（資料圖片）

以上述5隻藍籌股中，除百威外，其餘已晉身恒指多年，股齡較深的投資者，相信一定認識，其中恒地更是由人稱「四叔」的李兆基創立。恒地在香港從事物業發展及投資、物業管理、建築、發展計劃管理，在內地除從事物業發展及投資業務外，亦有從事天然氣、新能源開發等的公共事業。業務亦為多元化。

雖然恒地在中港兩地業務表現出眾，但似乎「北水大媽」卻不太受落。根據滬港通及深港通持股紀錄顯示，截至1月28日，內地投資者透過滬深「港股通」持股比例就只有0.12%，持股數量亦只有約660萬股。至截至當日，恒地在本月累計升幅4.8%。

中國移動（0941）本月8日一度跌至最39元，惟其後中獲得北水的支持，該股連升8個交易日，最高見51.1元。（資料圖片）

或許有意見會指出，北水對從事地產及公用事業等舊經濟股不太感冒，可是並非所有舊經濟股都不被「北水大媽」青睞。其中被美國制裁的中國移動（0941），近期成為北水搶購對象。根據資料顯示，中移動自1月7號開始就不斷有北水買入，連續多日北水流入中移動的規模達10億元或以上。據滬港通及深港通持股紀錄，中移動在1月28日的持股比例就5.42%，持股數量亦超過高達11億，持股數量與恒地相比，差距近167倍。

中移動因遭到美國政府制裁，美國紐約證交所（NYSE）其後宣布將該公司ADR剔出，累及公司股偵在本月8日一度跌至最39元。可是北水的掃貨行下，帶動該股連升8個交易日，最高見51.1元，其後稍有回落，周四（28日）收市的47.9元，累計升幅8%。

正所謂，沒有比較就沒有傷害。同為舊經濟股，獲北水鍾愛的中移動股價表現勝過恒地。

中銀亦不合大媽心水

或者，讀者可能會認為，會否只是恒基地產這些香港本土老牌股票不合「北水大媽」的心水，但事實又是否如此？

內地四大行之一的中國銀行（3988）去年的首9月純利按年跌8.7%，而資產減值損失飆近六成。成績表雖然不算亮麗，但中國銀行的北水持股比例卻有8.32%，持股數量接近70億，表現相當不俗。這樣的話，按照這個劇情的走向，理論上作為香港子公司的中銀香港（2388）應該亦會獲得「北水大媽」的青睞？

內地四大行之一的中國銀行（3988）去年的首9月純利按年跌8.7%，而資產減值損失飆近六成。（資料圖片）

可是中銀香港並沒有得到任何「父蔭」的幫助，反而變成了被「北水大媽」冷落的股票之一。他的北水持股比例亦有0.15%或1,684萬股。從持股量相比，反映北水對「爸爸」中行相當熱情，對作為兒子的中銀極為冷漠。

專家：內地投資者較易入手自己熟識股票

其實北水在選股上有偏好，不足為奇。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，對內地投資者而言，他們對香港的公用事業未必太熟識，所以更驅使他們買入自己熟識的股票，例如中行而非中銀。他又指，若然內地投資者對藍籌股是有興趣的話，亦有很多不同的選擇。溫傑舉例，若然投資者是對收息的藍籌股有興趣，他們大可以選擇香港電訊，或者選擇買入內銀股或公路股，而非入手煤氣。

溫傑舉例，若然投資者是對收息的藍籌股有興趣，他們大可以選擇香港電訊，或者選擇買入內銀股或公路股。（資料圖片）

溫傑補充，因為這五隻藍籌股因為無北水買入、欠缺基本因素，同時又可以找到不同的股票代替，所以就令他們更不吸引。

那麼在5隻遭北水忽略的藍籌股中，那一隻較具潛質。溫傑表示較看好百威亞太，並指出現時內地的啤酒市場開始轉攻中高端市場，「由以前的為打量，轉為現時的打價。」這就正正能夠讓百威發揮其市場地位。

他續指若2021年所有事件都轉向正常化的話，啤酒的中高端市場是仍有上升潛力。惟同為啤酒股的華潤啤酒（0291）及青島啤酒（0168）表現較佳，所以估計內地投資者或會先選擇後兩者。