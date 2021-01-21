北水湧港│北水投資風格你要知

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-01-21 22:52

北水氣勢一時無兩，看似北水全面進場港股，不過今次投資風格與早前的有所不同，既大量又很集中。

北水大舉南下，據Wind數據，今日淨流入162.6億元，今年累計淨流入達2,218億元。摩根士丹利指，北水流入速度其快，在短短的半個月之間便流入2020年累計金額的28%，而北水在今年成交最活躍的20隻股份之中佔據了近43%的成交量，較去年的7%大幅增加。

當中最明顯的是中移動（0941）和中海油（0883）。北水在去年佔中移動日均成交只約2至3%，但年初至今卻大增至94%，而中海油亦由去年的2至3%，升至現時的73%。中移動和中海油兩者股價今年累升10.8%和15%。據港交所的滬港通及深港通持股紀錄，至1月20日數據，北水持有中移動和中海油至5.34%和7.58%，較去年年底的僅佔0.98%和2.62%大增。

偏好通訊、媒體與娛樂板塊

北水今次投資風格並非見貨就買，而是具有偏好的板塊。摩根士丹利指，通訊股和媒體與娛樂板塊為北水最喜愛的類型，分別吸資62億美元（約480億港元）和55億美元（約426億港元），佔現時累計淨流入金額的30%和26%，一改多年極力追捧的銀行股。該行估計今年北水料流入4,520億美元（約3.5萬億港元），為2020年的5倍以上。

至於中金則估計，南下資金近年年均流入潛力料介乎5,000至6,000億元人民幣。中長期而言，內地機構投資者在A股和港股的持倉比例，會和兩地的流通市值比例大致匹配，目前有關比例是7比3。

在1月18至20日，北水以逾200億元創紀錄的姿態淨買入港股，三日分別淨流入229.7億元、265.9億元和202.9億元。在此三日，恒指分別上升288點、779點和320點，成交分別為2,243億元、3,015億元和3,002億元，同創紀錄新高。不過，從市寬上看，恒指並未到「雞犬皆升」的狀態，即使恒指在1月19日錄得265.9億元北水、779點升幅和3,015億元成交的當日，港股市場（不計無成交股份及ETF）亦只有853隻股票上升，從而引證北水出手具有目標且集中，並非橫掃千軍式的買貨。

北水錄得逾200億元淨流入時的港股市寬。

4方向部署港股

中金建議投資者可以從以下4個方向投資港股：1)吸納優質互聯網及科技領域龍頭；2)買入A﹑H兩地上市港股大幅折價、大市值、估值偏低、基本面穩健或改善的港股；3)投資A股相對稀缺或在港股具備特色的獨特公司；4)買入受近期受事件影響估值大幅下降的龍頭藍籌企業。

不過，投資者仍需注意風險。摩根士丹提出，由於北水流入過快，加上集中買入兩板塊，對平衡其投資組合的彈性較具難度，有機會引來中央出手干預買入速度和規模。而中金亦提到，由於港股與A股在投資者結構、流動性和市場制度等方面存在明顯差異，內地資金在南下需要注意和防範以下的問題，例如應規避成交不活躍的小市值公司以防範流動性衝擊；有機會配售、供股及大股東減持的股票；被沽空的股份；以及外圍投資情況。