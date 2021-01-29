電訊盈科方案獲批積金易平台合約　外電料未來10年收入達370億元

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-29 19:28

電訊盈科（0008）企業方案獲積金局批出設計、構建和營運積金易平台的合約，合約期包括實施期2年及營運/保養期7年，並可延長1至3年。

強積金總資產值目前已超過1萬億港元，《彭博》去年8月曾報道引述知情人士透露，強積金數碼化入圍公司包括以中國平安（2318）旗下金融壹賬通為首的財團，和電訊盈科領導的財團，以當時的管理資金池規模，最終獲選合作機構，未來10年將獲得約370億港元的收入。政府將為該計劃劃撥33億港元，平台營運商將基於系統的總資產規模收取費用。報道指，金融壹賬通是與法國的數碼服務供應商Atos合作，電盈則與總部設在新加坡的奕豐集團（iFAST Corp）合資。

宏高證券投資經理梁杰文相信，電盈在今次項目中標會為公司帶來穩定收入，「政府（機構）生意穩陣，油水多」，但始終只佔公司生意一小部分，而強積金市場發展偏向穩定，缺乏爆發力，「除非政府就強積金政策有大變，例如（打工仔）供多一倍MPF」，否則對生意刺激作用不大。

梁杰文指，積金易平台只佔公司生意小部分。（張浩維攝／資料圖片）

梁續指，近期市況氣氛麻麻，電盈去年曾做回購，料電盈短期內出現大動作機會微，相信獲批合約消息傳出後，股價表現仍偏淡靜，「唔上唔落」。

電盈今日收報4.32港元，跌0.11元或2.48%，成交金額1.16億元。