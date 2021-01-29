MPF｜積金易平台合約　電訊盈科中標　最快2022年底前建成

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-29 18:01

積金局宣布，向電訊盈科（0008）企業方案批出設計、構建和營運積金易平台的合約，合約期包括實施期2年及營運/保養期7年，並可延長1至3年。

積金局於2018年受政府委託，負責設計、構建、營運和擁有積金易平台。該局指，批出合約標誌這個將會把現有強積金計劃行政工作程序標準化、精簡化及自動化，從而創造減費空間，以及為強積金制度創造無紙張主導體驗的劃時代項目邁出關鍵一步。

積金局於2019年12月就積金易平台項目發出徵求建議書文件，公開邀請有興趣的投標者構建及營運平台。徵求建議書工作在2020年4月29日截止後，積金局遵照世界貿易組織《政府採購協定》的公平公正、符合公眾利益，及善用公帑的原則，完成對所收到的建議書的評審工作，並向電盈企業方案批出合約。

積金局已獲法例賦權成立全資附屬公司—積金易平台公司（公司），以推行項目。該公司將統籌所需準備工作及營運平台。為使積金易平台得以暢順推出和運作，局方將進一步提交法例修訂，以指定積金易平台作為強積金制度計劃行政工作程序的共同平台，並界定政府、積金局、公司和受託人各自的角色、職能、權力和責任。有關修訂亦會反映在推行積金易平台後，工作流程將會變得精簡，受託人的監管負擔也可減少。現時的目標是在2021年第二季向立法會提交立法建議。

積金易平台的開發工作現正按原定的實施時間表進行，預計最快於2022年底前建成。受託人由2023年起按序分批過渡至平台後，平台會在2025年左右全面運作。積金局會就開發和營運積金易平台，繼續與政府和相關持分者緊密合作。

財庫局：積金易運作10年後 累慳成本總額至少300億

據財經事務及庫務局早前提交立法會的文件，考慮到營運「積金易」平台估算成本，在過渡期間公司所收取的「積金易」平台費會介乎管理資產總額的0.3%至0.4%（或30至40個基點）之間，而視乎數碼使用率和運作效率的相應提升，預期「積金易」平台費會在約10年間，逐步穩定地進一步降至0.2%至0.25%。

文件亦指，截至2020年11月，行業整體的基金開支比率大概佔管理資產總額的1.44%，當中約0.58%（或58個基點）屬計劃行政工作開支。基金開支比率在過去13年下跌了約30%（即由2007年的2.1%下跌至1.44%）。假設積金易平台費水平在兩年的過渡期內介乎30至40個基點之間，預期計劃成員須支付的平均計劃行政成本可即時降低約30%（整體費用亦會隨之降低）。在約460萬名計劃成員中，預計超過99%會受惠於費用下調。按照估算，積金易平台在運作10年後，可量化的累計節省成本總額或介乎300億元至400億元，未包括對業界在提升運作效率及減輕行政和規管負擔的效益在內。

《彭博》：中標者未來10年獲約370億元收入

《彭博》去年8月曾報道引述知情人士透露，強積金數碼化入圍公司包括以中國平安（2318）旗下金融壹賬通為首的財團，和電訊盈科領導的財團，以當時的管理資金池規模，最終獲選合作機構，未來10年將獲得約370億港元的收入，政府將為該計劃劃撥33億港元，平台營運商將基於系統的總資產規模收取費用。報道指，金融壹賬通是與法國的數碼服務供應商Atos合作，電盈則與總部設在新加坡的奕豐集團（iFAST Corp）合資。