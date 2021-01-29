新創建盈警　料中期純利跌55%至65%

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-01-29 21:31

新創建（0659）公布，截至2020年底的預期，中期經營溢利將按年有超過40%的增長，但由於集團策略及新冠疫情下的市況影響，對若干非控權業務及投資進行了檢討與評估，估計因該等影響，中期股東應佔溢利將按年大跌55%至65%。

新創建表示，會在中期財務報表上作出若干非經營性重新計量、減值及撥備，當中包括董事會決定集團的一項投資重新分類為待售資產，並基於其公平值而得出的重新計量虧損；分佔一家集團投資的合營企業的資產減值及預期信貸虧損撥備，類似減值及撥備亦曾於截至2020年6月底的財年作出；以及公司於2021年1月12日公告有關出售事項而產生相關的虧損。

但新創建強調，即使有上述預期的非經營性重新計量、減值及撥備，自身業務基礎及流動資金仍然堅實穩固，基於中期應佔經營溢利按年的預期增長、現時的現金狀況，以及其有逾180億元的備用已承諾銀行信貸額。另外，公司預期將維持其現時的可持續及漸進的股息政策。新創建的中期業績預期將在今年2月底前公佈。

與此同時，新創建1月較早前公布將蘇伊士新創建42%股權全數售予蘇伊士（亞洲）、然後將德潤環境12.55%實際權益再全數售予蘇伊士新創建，交易亦會產生虧損。

新創建今日跌1.71%，收報7.48元。